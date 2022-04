Pide Koeman apoyen a Xavi

El entrenador, Ronald Koeman, dice que el Barcelona sigue igual ahora que está Xavi en el banquillo y pide lo apoyen, algo que él no tuvo.

"Es verdad que la situación del Barsa es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica. Lo único que pido es apoyar a Xavi. Es la situación porque un entrenador no es el único culpable.

"No he tenido el apoyo máximo de un presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi. La situación del club me duele, da pena porque soy culé. Pido máximo apoyo para Xavi, es una leyenda, muy buen entrenador, persona de casa y poco culpable de que el Barcelona esté en esta situación", dijo el neerlandés a Sportium en la presentación de la Koeman Cup.

Koeman fue cesado como técnico en octubre pasado, tomando Xavi su lugar. El Barcelona logró una racha de 15 juegos sin derrota, golear 4-0 al Real Madrid en el Clásico y levantar hasta el segundo lugar en LaLiga, sin embargo, el club ha vuelto a caer en un bache y suma derrotas, incluyendo la eliminación en Cuartos de Final de la Europa League.