Pide Cristiano Ronaldo su salida de ´ManUnited´

Cristiano Ronaldo habría pedido al Manchester United su salida, pues quiere jugar la Champions. Según el Times, CR7 quiere jugar tres años más, pero buscando títulos.

LAS PROHIBICIONES DEL DT DEL UNITED

Se han filtrado las prohibiciones que el nuevo técnico del Manchester United, el neerlandés Erik ten Hag, le ha puesto a sus jugadores.

Las prohibiciones son las siguientes: No tolerará los pases hacia atrás, no permitirá lenguaje corporal inaceptable, los jóvenes tienen la orden de derrocar a los veteranos, no se tolerará mala forma física, y deben decir: "Comer, jugar, dormir y repetir".