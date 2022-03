Pide ´Chuy´ su lugar en el Tri

Corona no se explica por qué Gerardo Martino no lo llama al Tri.

El portero Jesús Corona no comprende por qué Gerardo Martino no lo ha convocado a la Selección Mexicana con todo y sus buenas actuaciones en la Liga MX.

A sus 41 años, el guardameta de Cruz Azul no pierde la esperanza rumbo a Qatar 2022.

"Parece que no le lleno el ojo al técnico en turno, creo que toma en cuenta otras situaciones. Las estadísticas hablan por sí solas y bueno, de igual manera vemos a un Alfredo Talavera que soy un año más grande que él y que muestra esa regularidad, y lo llaman; en mi caso no se ha dado", lamentó Corona en entrevista.

"He pasado por buenos torneos últimamente; de hecho, el torneo que fuimos campeones, también salí como el mejor portero de la Liga y eso es un mensaje que dices: ´bueno, mínimo voy a llamarlo para conocerlo, a ver qué pasa con este arquero´, pero no, ni siquiera eso, es algo que en lo personal no entiendo".

El capitán de La Máquina, quien en febrero cumplió 19 años de carrera, fue elegido el mejor guardameta tras coronarse en el Guardianes 2021.

Y en este Clausura 2022, Corona es el segundo portero con la mejor efectividad de atajadas en la Liga MX, de acuerdo a Statiskicks, sólo detrás del paraguayo Antony Silva.

"En ningún momento me he bajado de la Selección, han sido decisiones finalmente técnicas... me imagino, por lo cual no se me ha dado esa oportunidad", apuntó.

"Porque dicen que para ir a Selección uno tiene que demostrar primeramente en su equipo con buenas actuaciones, ganarse el derecho a poder representar a su País, creo que lo he venido haciendo".

Corona ya fue a 3 Mundiales: Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero en ninguno pudo jugar.

"Nadie sabe qué pueda pasar en un futuro. Uno lo que tiene que hacer es trabajar de la mejor manera, estar en su mejor nivel y de ahí ya se verá qué sucede".

´SOY PRIVILEGIADO´

Jesús Corona cumplió 19 años de carrera el pasado 15 de febrero y sabe que mantenerse activo a sus 41 años de edad no es tarea sencilla.

"Muy agradecido con la vida, con el futbol, con Dios, soy un privilegiado de poder seguir dedicándome a esta profesión, de poder estar activo, con 19 años de carrera profesional", explicó el portero mexicano en entrevista.

"Y bueno, muy contento de poder seguir aquí en Cruz Azul, en esta gran institución y poderlo hacer con un título de Liga, que realmente es algo por lo que se había trabajado bastantes años y al final de cuentas ha llegado, me siento muy contento y pleno".

El guardameta recordó que cuando debutó en el Máximo Circuito quiso ser un futbolista que dejara huella.

"Ya estando en el equipo de Primera División, del Atlas, que fue el equipo que me dio la oportunidad de formarme y de debutar en Primera, me puse como objetivo sobresalir", apuntó.

"Ser protagonista en el balompié mexicano y ser un arquero que durara bastantes años, no sólo durar sino mantenerse activo y estar en buen nivel".