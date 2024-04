Rompe esquemas People´s League

La People´s League no pretende competir con la Liga MX, sino ser una opción de entretenimiento.

En un mundo donde ahora las redes sociales mandan en la generación de contenidos, aparece una nueva opción de futbol-espectáculo.

Son 7 jugadores contra 7, expertos en espacios reducidos, con reglas disruptivas que contemplan, incluso, que el presidente de cada club baje de las gradas para cobrar un penal. Se trata de la People´s League, una nueva competencia que se transmite a través de diferentes plataformas y que tiene un impacto de más de 45 mil aficionados conectados por partido.

El ex seleccionado mexicano, Luis García, comisionado de esta nueva Liga, explicó que el concepto tiene que ver con la gente del pueblo que genera una batalla deportiva a través de un formato digital.

"Es una Liga que va a dirigida a los chavos, pero también a los que les gustan los dispositivos portátiles o el teléfono. Esta Liga tiene que ver con la gente del pueblo, tenemos a los campeones del mundo, de la Copa América, que juegan en un gran nivel y esta Liga es netamente mexicana, hecha por y para mexicanos", explicó.

"Son chavos de barrio, de talacha, cuyo modus vivendi es la pelota y alrededor de eso se arman generadores de contenido".

García explicó que para hacer más espectacular la partida se armó un recinto especial, con pantallas alrededor del juego y reglas que pueden cambiar cada semana, que sirven para meterle emoción al encuentro a fin de que no caiga la adrenalina.

"Entre los dueños hay gente de música, de podcast, que tiene que ver con entretenimiento, con futbolistas profesionales, es un arcoiris de voluntades diversas que descansan en lo que estos chavos nos generan, con reglas diferentes", detalló.

"Es una modalidad del Futbol 7, los goles de pronto puede valer doble o triple, saco al portero, el dueño baja y tira un penal, juega un uno contra uno, hay reglas disruptivas y eso hace que sacudan las emociones de los jugadores y de la audiencia que es la más importante".

García mencionó que esta nueva competencia y otras que han surgido en el mercado no implican que el futbol tradicional vaya a desaparecer porque la industria del balompié es una gran generadora de audiencia, patrocinios y está amparada en la Selección Nacional, que es la que más vende.

"No hay cosa más importante que la Liga MX, pero también está claro que hay espacio para la People´s League, que busca generarle a la audiencia un espectáculo más corto, más electrizante y divertido, estamos a un click de distancia, hay un tema de inmediatez, si no me gusta lo que estoy viendo después de 10 minutos le cambio", abundó.