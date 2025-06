Maxi Meza será titular en un partido especial ante Rayados

Maxi Meza pinta para ser titular ante Rayados en un juego que calificó como especial por su pasado albiazul.

El mediocampista de River Plate ocuparía un lugar en el once de Marcelo Gallardo ante los cambios que haría el "Muñeco", principalmente por la baja de Sebastián Driussi.

"Es un partido especial y lindo para jugar, sé que tengo muchos amigos, ex compañeros en una institución que me brindó mucho y trataré de representar a River que es a donde pertenezco.

"No apuesta, pero sí he charlado mucho con ellos y para el primer partido les he deseado los mejores éxitos y siempre deseo que les vaya bien, pero mañana no", expresó en zona mixta quien fuera jugador del Monterrey del 2019 al 2024.

La práctica fue en el Estadio de Los Ángeles FC, y en donde también atendió Giuliano Galoppo, quien destacó que Rayados también es un equipo grande a nivel internacional.

"Sabemos que Monterrey es un equipo grande con bastantes figuras y nosotros trataremos de hacer lo mejor, siempre respetando al rival, pero confiando en nuestra capacidad que lo vamos a sacar adelante", comentó.

Gonzalo Montiel, aquel que anotó el penal decisivo para el título mundial de Argentina en Qatar 2022, pidió no confiarse de Rayados.

"Es muy importante porque ganando obtenemos la clasificación, pero va ser un partido complicado, ya vimos que es muy duro el rival y trataremos nosotros de seguir mejorando y creciendo".