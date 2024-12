Guadalajara anunció a Óscar García como su nuevo director técnico

Por: El Universal

Diciembre 02, 2024 - 07:01 p.m.

En Guadalajara se terminó la espera y finalmente, este lunes anunciaron al español Óscar García Junyent como nuevo director técnico de las Chivas, de cara al torneo Clausura 2025. Con un video en redes sociales, narrado por el propio estratega, los aficionados rojiblancos pueden conocer el perfil del nuevo "pastor" del Rebaño.

Junyent tiene una amplia experiencia en el futbol europeo, tanto como jugador, época en la que empezó como canterano del Barcelona y en la que jugó en Primera División en equipos como el Albacete, Valencia, el propio Barcelona y el RCD Espanyol, así como entrenador, donde tiene varios títulos en su palmarés.

En su faceta como entrenador, tuvo sus primeras experiencias en el Barcelona juvenil y como asistente de la Selección de Catalunya. El salto a ser técnico de equipos mayores lo tuvo con el Maccabi Tel Aviv de Israel, para dar paso a una carrera en otros equipos como Brighton & Hove Albion y Watford de Inglaterra, Red Bull Salzburg de Austria, Saint-Etienne y Stade de Reims de Francia, Olympiacos de Grecia, Celta de Vigo de España, y el OH Leuven de Bélgica.

Fue campeón con el Maccabi de Liga, y con el Salzburg dos veces de la Bundesliga austriaca y otras dos veces de Copa de Austria.

En el video de presentación, Óscar García le dejó un mensaje a la afición de Chivas.

"¿Que si soy un trotamundos? No lo sé, es que me apasionan los retos. Cada Liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte. Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy, vengo a ser parte de su historia", dijo acompañado de imágenes de su carrera.