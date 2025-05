Se manchó la pelota.- Fassi sobre Mundial de Clubes

Para Andrés Fassi, el que León haya sido desplazado de su lugar en el Mundial de Clubes fue un fallo al espíritu del futbol.

"Es una locura, creo que se faltó y se falló al espíritu más importante que tiene el futbol y lo único que no se puede perder es lo que se gana dentro de la cancha, y León lo ganó.

"Se me hace una barbaridad lo que ha pasado fuera de la cancha, porque si León no hubiese tenido el nivel de posibilidades para competir, no tendría que haber competido y no dejarlo que compita. Que gane un derecho dentro de la cancha y que después se lo quiten en un escritorio, se me hace una locura, pero eso también te va manejando el nivel de intereses que hay en nuestro futbol", señaló el Vicepresidente de Juárez.

El argentino aseguró que haberle quitado el lugar a La Fiera fue un tema completo de intereses para que el América pudiera ser opción a llegar al evento internacional.

"Por supuesto que León está afuera para que América tenga una chance, por supuesto que el concepto definitivamente es ese.

"¿Por qué? Porque siguen y seguimos favoreciendo en el futbol mexicano las decisiones de algunos pocos, las decisiones de lo económico por sobre lo deportivo, y siguen privando intereses personales por sobre el futbol", arremetió.

Andrés Fassi, quien fuera Vicepresidente por 24 años del Club Pachuca -1997 a 2021- afirmó que León no falló en el reglamento, pues la estructura y negocio entre los equipos implicados son totalmente separados.

"Yo pertenecí 30 años al grupo y está clarísimo el formato de estructura y de unidad de negocio que tiene León y el que tiene Pachuca totalmente separado uno de otro.

"Es totalmente loable que un padre le pueda dar a su hijo la posibilidad y la potestad de tener un equipo y no tiene absolutamente nada que ver, y se lo digo con conocimiento de causa, que estuve muchísimos años dentro del grupo, no tiene nada que ver la estructura.

Además, aseveró que nunca se buscó sacar una ventaja deportiva, por lo que la pelota terminó manchada.

"Si realmente hubiera existido la intención desde un principio, porque esto se dio una vez que León ganó el derecho a ir al Mundial del Club, no hubiesen dejado competir a León o a Pachuca, así fácil hubiese sido.

"Para mí lo peor que le puede pasar al futbol es que le quitemos el espíritu, el espíritu del futbol es sagrado, eso como dijo Diego, 'la pelota que no se manche, que no se toque', el espíritu del juego es sagrado y León ganó adentro de la cancha ese derecho", finalizó.

El 31 de mayo, el América se enfrentará al LAFC, de la MLS, para definir el puesto que ocupaba el León.