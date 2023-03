Olimpia sin excesos de confianza ante Atlas

"Es una posibilidad de las buenas, esta situación, pero también está la diferencia de un equipo mexicano con lo que conlleva. Somos prudentes, he sido jugador y en algún momento no todas las estadísticas son eternas, así que hay que estar preparados. Venimos con una situación importante. No imaginamos una diferencia así, pero ahora venimos con expectativa y debemos aprovechar el no buen momento del Atlas. Mañana trataremos de hacer lo mismo para mantener la diferencia", dijo esta mañana el argentino Pedro Troglio, técnico del Olimpia de Honduras en conferencia de prensa en el Estadio Jalisco.

Por su parte, Jerry Bengston señaló que jugarán con la desesperación del Atlas.

"La verdad bien, el grupo sabe lo que va a jugar. Venimos a cancha difícil, pero venimos a jugar inteligente, ellos van a estar desesperados y nosotros aprovechar eso, si dejan espacio para nosotros, mejor. Estar bien parados y a la hora de atacar hacer mucho daño", indicó.