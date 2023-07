Saint-Maximin deja la Liga Premier y ficha con Al-Ahli de Arabia Saudí

Allan Saint-Maximin se sumó a una creciente lista de jugadores de la Liga Premier que decide irse al fútbol de Arabia Saudí, marchándose de Newcastle al aceptar el domingo un contrato de cuatro años con Al-Ahli.

El extremo francés cerró una etapa de cuatro años en el St. James' Park y se va por un monto que no divulgado.

PLANTEL DE ESTRELLAS

Saint-Maximin será compañero en Al-Ahli de otros tres jugadores que hasta hace poco militaban en la primera división inglesa: el delantero Roberto Firmino (ex Liverpool), el extremo Riyad Mahrez (ex Manchester City) y el arquero Edouard Mendy (Chelsea). Las compras de los clubes saudíes no dan señales de acabar.

Saint-Maximin, de 26 años, firmó 13 goles en los 124 partidos que disputó con Newcastle. Se vio mermado por las lesiones en las últimas temporadas.

La venta de Saint-Maximin provocó críticas, que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí es dueño mayoritario de tanto Newcastle como Al-Ahli.