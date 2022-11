"Nos morimos de frío", aficionados se quejan del aire acondicionado en los estadios de Qatar

Los mexicanos pasando frío en QATAR pic.twitter.com/1CLupd5X8x — Videos del Mundial de Qatar (@VideosQatar) November 21, 2022

"Los 8 estadios de la Copa Mundial de Qatar tendrán acondicionadores de aire gigantes que lanzarán aire frío por todo el estadio y hacia el campo para combatir las temperaturas del desierto", publicó la cuenta Futbol Inglaterra en redes sociales.

Los 8 estadios de la Copa Mundial de Qatar tendrán acondicionadores de aire gigantes que lanzarán aire frío por todo el estadio y hacia el campo para combatir las temperaturas del desierto.

Luke Fox, miembro senior del equipo de unos de los arquitectos detrás de los proyectos de los estadios, comentó que éstos fueron equipados con un gran sistema de aire acondicionado y describió el reto que fue equipar el estadio Lusail, indicó EFE.

"Tuvimos que trabajar en un sistema de refrigeración pasiva con una especie de fluido informático y un modelado dinámico para asegurarnos de que bajábamos la temperatura al nivel del campo para los jugadores y también para todos los aficionados. Ese fue un gran desafío. La refrigeración se lleva a cabo a través de unos niveles inferiores debajo de los asientos", señaló.

Los cambios de temperatura han afectado a los aficionados y a los jugadores, quienes entrenan a 30 grados y luego se enfrentan al frío de los estadios, el cual puede llegar a los 19 grados.

El ingeniero que participó en la refrigeración de los estadios, Saud Abdulaziz Abdul Ghani, señaló al diario español AS que hay sensores repartidos por todos los estadios, pero que en cada zona es diferente.

"El aire recircula a través de las máquinas que van soltando aire limpio, filtrado. Nuestra obsesión no es enfriar el aire, es limpiarlo. Lo más importante es mantener fuera y bloqueado el aire caliente, lleno de polvo, y dentro el más limpio posible", señaló en julio pasado.

El calor del desierto fue una de las razones por las que se decidió que la Copa del Mundo se realizara entre noviembre y diciembre, ya que en el verano las temperaturas alcanzan los 50 grados y en invierno los 30 grados. La temperatura de los estadios está programada para los 19 grados.

"Otra curiosidad y ustedes van a pensar que estoy exagerando, pero no estoy exagerando, curiosidad en Qatar. Hace casi 30 grados en el estadio y me tengo que poner un jacket porque me está dando el aire aquí en la cabeza de las torres de arriba y aquí abajo, en las piernas. Y no soy el único, miren cómo está acá la gente. Súper abrigadita porque hace frío, hace frío en el estadio, acá en Qatar. Mucho frío", señaló un aficionado en redes sociales.

Hay 27 grados C en Doha pero el #airconditooning es tan fuerte en los estadios que sentimos #frio

Hay 27 grados C en Doha pero el #airconditooning es tan fuerte en los estadios que sentimos #frio

Aunque no lo crean #curiosidades en #qatar

"Curiosidades... Qatar es un país en el que cuesta salir a la calle hasta en noviembre por el calor que hace, solo se pasa frío en los estadios que están al aire libre. Los cañones de refrigeración provocan tanto frío que mucha gente usa chaquetas, gorros y guantes", indicó un usuario.

Curiosidades...

Qatar es un país en el que cuesta salir a la calle hasta en noviembre por el calor que hace, solo se pasa frío en los estadios que están al aire libre. Los cañones de refrigeración provocan tanto frío que mucha gente usa chaquetas, gorros y guantes...

Otro señaló: "Por qué en un día espectacular de 28 grados con baja humedad, que se sienten como nuestros 20, te podés morir de frio en una cancha en Qatar? Vean lo que hay debajo de cada asiento, el chorro sale fuerte y congelado. Delirante y, supongo, antiecologista, no?".