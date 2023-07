No será Pizarro compañero de Messi en el Inter Miami

Miami, Estados Unidos.-El volante mexicano Rodolfo Pizarro dijo que ya no seguirá en el Inter Miami y que podría seguir su carrera en la Liga MX.

"Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, que iba poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro pero son las reglas y hay que acatarlas", declaró.

El tricolor firmó con el Inter Miami, que reciente anunció los fichales de Lionel Messi y Sergio Busquets, en 2020, aunque en 2022 estuvo con los Rayados de Monterrey.

Pizarro indicó que hay ofertas de clubes de la Liga MX, por lo que podría seguir su carrera ahí.

"Sí, a mi representante le han marcado varios equipos (de la Liga MX)", dijo.

El mexicano también comentó que le hubiera gustado ser entrenado por Gerardo "Tata" Martino, recién nombrado técnico del equipo de la MLS.

"Sí me hubiera gustado estar con él, y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo. La verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien, sobre todo este año que se armó un buen equipo y nunca pudimos responder a esa confianza que nos dieron", concluyó el mexicano.