No aprovechó Vela oportunidades en la Selección

"Él (Gerardo 'Tata' Martino) y yo tuvimos una charla tomando un café cuando empezó su proceso. Nos dijimos las cosas claras y desde ahí no he vuelto a tener ningún tipo de conversación para volver o no volver, o sobre qué pienso. Él está enfocado en su trabajo, en la gente que considera que tiene que estar ahí y me parece perfecto, es lo que tiene que hacer. Tiene que ver lo mejor que tiene para estar preparados para el Mundial y creo que lo van a estar, porque en el momento importante siempre sacamos la cara