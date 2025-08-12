Probadita del Mundial

En marzo del próximo año, la Perla Tapatía será sede, junto a Monterrey, del Repechaje del que saldrán los últimos dos invitados para la máxima justa futbolera: El Mundial.

En los próximos días se hará oficial que el Estadio AKRON, casa de las Chivas, y el Estadio Monterrey, sede de los Rayados, albergarán el Play-Off Intercontinental de la FIFA, informó una fuente a Grupo REFORMA.

"Está un 99.99 por ciento ya seguro que Guadalajara y Monterrey tendrán dos partidos cada uno del Repechaje, incluso los comités mundialistas de cada sede ya están trabajando en ello", aseguró el informante.

El Repechaje será del 23 al 31 de marzo del 2026, con el eliminación directa entre seis selecciones que buscarán los últimos dos boletos para que se complete el inédito número de 48 invitados para el Mundial.

De las seis selecciones nacionales que participarán, la única que ya tiene su lugar en el Repechaje es la de Nueva Caledonia, de la Confederación de Futbol de Oceanía.

Los restantes cinco participantes de la Repesca se definirán entre septiembre y noviembre de este año, una vez que culminen los clasificatorios de las confederaciones.

Dichos equipos surgirán del Playoff de Asia y África; los dos mejores segundos lugares de la Ronda Final de la Concacaf y uno más de la Conmebol, que será el que se ubique en el séptimo puesto al término de la Eliminatoria.

Actualmente en Sudamérica se lo disputan Venezuela y Bolivia.

La UEFA no participará en la repesca, ya que es la zona de mayor representación para el Mundial con 16 lugares directos.

Aunque todavía no se dan los detalles del Repechaje, se espera que tras definirse los seis participantes, dos sean ranqueados y avancen directo a una de las dos Finales que se jugarán en Guadalajara y Monterrey.

Los restantes cuatro equipos disputarán las dos Semifinales que se jugarán en cada ciudad, para luego buscar el boleto con el país ya ranqueado.

El Mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año y se jugará en Estados Unidos, Canadá y México; la sedes nacionales son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

En el Estadio AKRON se disputarán cuatro partidos del Mundial, todos de la primera fase y en junio: 11, 18, 23 y 26 de junio del 2026.

El del 18 será el segundo partido de la Selección Mexicana en la justa del orbe.

Sin embargo, los tapatíos tendrán desde marzo una probadita con juegos a matar y morir con selecciones que buscarán colarse de última hora a la fiesta mundialista.