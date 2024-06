El Tri, séptimo lugar en valor

Seis veces más vale la plantilla de Brasil que la de México, cuatro la de Argentina y dos y medio la de Uruguay, de ese tamaño son las distancias entre los grandes candidatos a ganar la Copa América 2024 y el Tricolor.

México intentará lavar la penosa imagen que dio en sus tres más recientes participaciones.

Un dato resume las distancias: tan sólo Vinícius Junior (180 millones de euros) cuesta casi lo mismo que toda la plantilla de la Selección Mexicana.

Cifras de Transfermarkt indican que el plantel brasileño vale mil 270 MDE. El equipo mexicano está en la séptima posición, con un valor de 204 millones 500 mil euros.

La campeona, Argentina, está valuada en 805 MDE, mientras que Uruguay es tercero, con 480.1 MDE.

En las apuestas para campeón, esas tres Selecciones encabezan la lista, solo que la Albiceleste es la favorita, seguida de Brasil y Uruguay.

Estados Unidos, anfitrión de la Copa América, tiene jugadores en grandes Ligas a nivel mundial y eso incide en el costo de su plantilla, cuarta entre las más costosas, con un valor de 345.6 mde.

Colombia y Ecuador, tercero y quinto en la Eliminatoria de Conmebol, se cotizan en 282.9 y 225.55 mde, respectivamente.

En la séptima posición está la Selección Mexicana, un equipo carente de figuras, en plena reconstrucción y que ha dejado un pésimo sabor de boca en sus participaciones más recientes.

El antecedente más próximo es el humillante 7-0 en Cuartos de Final contra Chile, en 2016. Un año antes, México fue penúltimo de la clasificación, con apenas dos puntos conseguidos y solo arriba de Jamaica. En 2011, el Tricolor fue sotanero, tras competir con la Preolímpica y sin ocho de los convocados iniciales debido a un escándalo con sexoservidoras en Quito.

Eso sí, tan solo Santiago Giménez vale más que todas las plantillas de Bolivia y Costa Rica, las Selecciones más modestas.

Pasajes que cimbraron la historia de Conmebol

La Copa América, el torneo más antiguo a nivel de Selecciones, inaugura su edición 48.

Por segunda ocasión en la historia, la Conmebol permitió que seis representativos de la Concacaf compitan por la gloria, entre ellas México.

En sus más recientes ediciones, el torneo ha tenido pasajes brillantes y otros polémicos que vale la pena recordar.

En 2016 la Copa América también se celebró en Estados Unidos. Esa edición fue memorable por la goleada histórica de Chile ante México, un 7-0 que cimbró al futbol mexicano, pero que no bastó para que se implementarán cambios radicales.

Ese mismo torneo acabó de una forma inesperada, cuando Lionel Messi falló un disparo clave en la tanda de penales contra los chilenos y, posteriormente, renunció a la Selección de Argentina. El mundo se estremeció con la noticia. El mejor jugador del mundo se había rendido.

"Son cuatro Finales (tres en Copa América y una en el Mundial del 2014), no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está. Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar", comentó.

Leo reculó tiempo después. Regresó mejorado a la Albiceleste, como si ya no cargara esa pesada losa por las eternas comparaciones con Diego Armando Maradona. En 2021, Argentina perdió de último momento la organización de la Copa América debido a cuestiones sanitarias, por la pandemia de Covid-19. Brasil entró al quite. Lo increíble ocurrió en la Final, cuando con un gol de Ángel di María los argentinos finalizaron una sequía de 28 años sin títulos, más porque vencieron al archirrival en el Estadio Maracaná.

Dos años antes, el propio Messi ya lanzaba declaraciones tronantes, incluso contra la Conmebol, al sugerir que hubo trampa en las Semifinales ante Brasil y en el juego por el tercer puesto ante Chile. A pesar de que la Albiceleste se impuso y ganó el bronce, Leo se rehusó a recoger la medalla.

"No fui a la entrega de premios porque no quería ser parte de la corrupción", expresó.

Esos son algunos de los episodios que anteceden a la edición 48 de la Copa América.