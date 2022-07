México purga dirigentes tras fracasos de sus selecciones

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Yon de Luisa anunció el miércoles el cese de dos dirigentes de alto rango, además del entrenador de la Sub20 Luis Pérez.

Los despidos se concretaron dos días después de que la selección femenina quedara eliminada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Lamentablemente los objetivos no los alcanzamos y sé que es un fracaso, donde los mismos jugadores, la FMF y sobre todo la afición mexicana se vio afectada. Lo reconozco y asumo completamente mi responsabilidad", escribió Pérez en sus redes sociales.

Hace un par de semanas, en el Premundial realizado en Honduras, la Sub20, dirigida por Pérez, perdió en cuartos de final ante Guatemala. El fiasco le costó los boletos al Mundial de la categoría en Indonesia 2023 y la cita olímpica en París.

"El hecho de no alcanzar mundiales y dos pases en Juegos Olímpicos detonó esta decisión", dijo De Luisa. "Pero ya había indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos".

De Luisa cesó a Gerardo Torrado, director general deportivo de la federación, así como a Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones.

El presidente de la federación dijo que la continuidad de Mónica Vergara, entrenadora del Tri femenino, está siendo analizado y su futuro se determinará próximamente.

El equipo dirigido por Vergara perdió los tres partidos del torneo clasificatorio de la CONCACAF ante Jamaica, Haití y Estados Unidos. Se despidieron sin marcar un solo gol.

La entrenadora de México, Mónica Vergara, durante el partido contra Estados Unidos por el campeonato femenino de la CONCACAF

Cuando faltan cuatro meses para el Mundial de Qatar, la salida de Torrado deja sin un dirigente que acompañe la labor de la selección absoluta dirigida por el argentino Gerardo Martino.

"Hoy me hago a un lado y asumo total responsabilidad por los recientes resultados. Tomo esta experiencia como una oportunidad para crecer como persona y profesional", dijo Torrado en sus redes sociales.

El Tri se alista para enfrentar a Argentina, Arabia Saudí y Polonia en el Grupo C.

"Esto no afecta a Gerardo Martino", dijo De Luisa. "Ayer (martes) tuve una plática amplia con él y le anuncié las decisiones. El compromiso de Martino es con la federación y eso queda intacto y él tiene todo el apoyo de nosotros".

Torrado, ex jugador de la selección mexicana, nunca había trabajado como dirigente. Inició sus funciones en junio de 2019.

"Vamos a buscar a alguien con experencia y que esté activo y conozca el trabajo de las ramas femenil y varonil", dijo De Luisa.

"No sólo queremos un cambio de personas sino fortalecimiento de la estructura", sostuvo De Luisa. "Esto va encaminado a evitar resultados como los de las últimas semanas".

La eliminación de ambas selecciones de los próximos Juegos Olímpicos y de los dos mundiales es un duro golpe no sólo en lo deportivo sino en lo económico, especialmente para las cadenas de televisión con derechos de transmisión.

"Porque los dueños no dicen basta ya, no queremos este contrato de partidos de transmisión, se acabó", señaló el ex jugador Hugo Sánchez a la cadena ESPN. "La repartición del dinero en México no es equitativa, les alcanza a unos y a otros no les alcanza para sus equipos".

Los contenidos de selecciones mexicanas son transmitidos en exclusiva por las cadenas Televisa y TV Azteca que pagaron 200 millones de dólares en 2017 para extender un acuerdo que se extiende hasta el Mundial de 2026. Ese año, NBC/Universal, Telemundo y América Móvil presentaron una oferta por 500 millones de dólares que fue rechazada.