Exigencia a tope

P or edad, jerarquía y experiencia, el sinaloense Luis Romo se ha convertido en uno de los hombres clave en el nuevo rebaño de Gabriel Milito.

Romo no rehúye la responsabilidad: lidera desde el fondo como defensa, da equilibrio en la salida y transmite con firmeza la exigencia que se vive hoy en el vestidor rojiblanco.

"Es una posición donde me siento bastante cómodo, donde creo que puedo aportar mucho, y en pláticas con el profe le puedo dar mucho al equipo", comentó Luis Romo.

"Gabi nos ha pedido mucho el respaldo a los de adelante, siempre acompañarnos, estar juntos, que las líneas se mantengan unidas".





¿Qué espera Gabriel Milito de ti?

El liderazgo, por edad, por jerarquía, un poco ahí el orden, y más que nada, ayudar a la salida de la pelota.

Gabi ha sido muy claro, nos ha pedido mucho el respaldo a los de adelante, siempre acompañarnos, estar juntos, que las líneas se mantengan unidas y eso es algo que me ha dejado mucho a mí para que lo haga.

Para Chivas el torneo pasado no fue lo mejor, entonces hoy la exigencia se puso muy alta y que los compañeros nuevos se adapten a esa exigencia que estamos teniendo.





¿Cómo has asumido el rol de líder en Chivas?

Fue mucho compromiso. A veces uno, para hablar, tiene que poner el ejemplo, y eso te obliga también. Tomar esa responsabilidad me ha servido mucho ahora, y siempre intentar antes que con palabras, es mi obligación respaldarlo con acciones. Me siento muy bien, me siento arropado y estamos cada quien aportando e intentando dar un poco más, el extra, y eso se agradece. Todos estamos trabajando con el objetivo muy claro.





¿Qué consejos les compartes a los jóvenes?

Los jóvenes hoy se confunden un poco en los tiempos de consentirlos o de dejarlos que cometan muchos errores. Hoy se está tomando mucho más exigencia. Claro que se les da un respaldo, se les apoya, se les da todo, pero hoy está cambiando un poco el chip a esos jóvenes para darles exigencia, también responsabilidades, porque muchas veces se les da solo el foco y, a veces, se pueden confundir. Mejor aquí, ahorita, está al tope la exigencia, pero también mucha responsabilidad para ellos, que acepten su responsabilidad del reto, y eso también ha ayudado a que mejoren mucho. Estamos en muy buen camino.





¿Qué ha cambiado en Chivas para este torneo?

Siempre intento no mirar para atrás porque es complicado hablar de personas que ya no están y, al final, uno siempre tiene que respetar. Pero hoy, en sí, con lo que es Gabi (Milito) y la directiva que está en este momento, tenemos el rumbo muy bien definido, lo que queremos, y Gabi, desde el día uno que llegó, puso la exigencia a tope. Tener un objetivo claro y tener también pasos a seguir te hacen sentirte fuerte.

Estamos respetando una idea de juego y estamos intentando devolverle a Chivas una identidad, algo que nos represente. En los partidos de pretemporada nuestra característica fue siempre tener la pelota, estar a tope, exigencia y recuperar lo antes posible. Hoy es un equipo dinámico con ganas y combativo.





¿Qué es lo que le genera tanta ilusión al equipo?

Algo fundamental que ha servido mucho al equipo es que, primero que nada, tuvimos mucho descanso, que no lo queríamos, pero lo tuvimos, y después, desde el día uno, tuvimos una pretemporada de prácticamente dos meses donde estuvo muy fuerte. Eso también te une como compañero, te une a jalar al de un lado, a sufrir juntos. Eso hace que el grupo hoy esté muy fuerte, y también pasar momentos malos te hace no querer volver a pasarlos. Entonces te exiges, estás a tope, y eso nos está ayudando mucho.





¿Qué legado te gustaría dejar en Chivas?

El de un jugador que ganó todo o que lo peleó a muerte. Quiero que se me recuerde siempre como alguien que dio el máximo y que realmente se esforzó por lograr los objetivos.