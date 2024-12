La clave fuera del campo que ayudó al Tricolor en Londres 2012

Por: El Universal

Noviembre 18, 2024 - 04:10 p.m.

"11 de agosto del 2012", ese día quedó marcado para siempre en la historia del deporte mexicano, sobre todo del futbol, pues el representativo tricolor que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 consiguió la medalla de oro, en el mítico Estadio Wembley, ante una poderosa Brasil.

Un juego cardíaco y vibrante, que terminó con el equipo nacional en el primer lugar del podio, con la bandera mexicana en lo más alto y el Himno Nacional en ese histórico inmueble inglés.

Pero conseguir esa presea dorada tuvo también trabajo fuera de la cancha, y una de esas labores se dio en el tema del departamento de nutrición de la Federación Mexicana de Futbol, donde la nutrióloga Beatriz Boullosa estaba al frente.

Este lunes, a 12 años de aquel logro internacional, Bea recuerda que el buen grupo que se formó para participar en aquella justa, llevó a que los jugadores entendieran a la perfección su papel dentro y fuera de la cancha.

"Se tuvieron todos los ingredientes (para que se diera el oro). Héctor González Iñárritu peleó mucho para que viajáramos 45 días antes de que empezaran los Juegos. Hubo una gira por España y ahí empezó a darse una convivencia y sinergia espectacular con los jugadores. Había mucha comunicación, había muchísimas risas; viajó una psicóloga, viajé yo en la parte de nutrición, estaba el fisioterapeuta, había un masajista específico, el área médica, cada uno estaba en lo suyo y se trabajó muy bien en equipo", expuso Bea en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Confianza en los futbolistas

Beatriz además confesó que ese buen grupo que hicieron en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), permitió a ella, desde su lugar, confiar en los jugadores para el tema de la alimentación al interior de la Villa Olímpica en Londres, donde sólo los futbolistas y el técnico tenían acceso.

"Cuando llegamos a Londres sólo entraban los atletas a la villa, me acuerdo que tuve toda la tranquilidad de decir 'están en el comedor (los jugadores), ya no me importa que no los estoy viendo mientras comen y estoy convencida de que tomarán las mejores decisiones'. Y así fue, confié en ellos, hicieron su parte, lo hicieron bien y había muy buena comunicación y todo esto se terminó traduciendo en una medalla de oro", añadió la especialista.

México no ha logrado otra presea dorada en futbol olímpico, e incluso a los pasados Juegos de París 2024, el Tricolor no consiguió la clasificación.