Lionel Messi rechazó un contrato multimillonario

El futbolista argentino Lionel Messi, es el mejor pagado de la MLS gracias a los 20 millones 40 mil dólares anuales que recibe como jugador del Inter Miami sin tomar en consideración sus ganancias por publicidades y empresas que tiene por fuera del futbol; sin embargo, el presidente de uno de los equipos más poderosos del mundo reveló el contrato multimillonario que rechazó el argentino.

Anmar Al Haili, presidente del Al-Hilal de la liga de Arabia Saudita, reveló en una entrevista lo que estaba dispuesto a pagarle al actual campeón del mundo con tal de llevarlo a su equipo.

"Le hicimos una oferta por mil 400 millones de euros. El jugador se negó porque su familia quería ir a América. Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia a pesar de haberlos convencido. Sin embargo, no dudó en rechazarla porque la familia es más importante que el dinero", confesó Al Haili, en lo que pudo haber convertido a Messi como el jugador con el contrato más grande en la historia de todos los deportes.

En pesos mexicanos, Messi habría ganado más de 27 mil 867 millones.

¿última travesía de Messi con Argentina?

Ningún hincha de la Albiceleste se lo plantea, pero ¿hay que empezar a imaginarse una Argentina sin Lionel Messi?

La pregunta es pertinente teniendo en cuenta que el capitán campeón del mundo cumplirá 37 años durante la Copa América de Estados Unidos — que arrancará el jueves — y su físico le ha empezado a pasar factura tras dos décadas de carrera al máximo nivel.

Al menos en público, el astro no puso plazos para un retiro y ni siquiera le ha cerrado las puertas a un sexto Mundial en 2026.

"No pienso en eso todavía. En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré", declaró el futbolista del Inter Miami en marzo en una entrevista con el medio Riyad Season de la televisión Arabia Saudí durante la gira de su club en Asia.

Pero al mismo tiempo reconoció que su físico es un condicionante.

"Siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta de que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles", admitió el ocho veces Balón de Oro en la misma entrevista.

Las molestias musculares le impidieron tener asistencia perfecta en su primera temporada en la MLS y en Argentina durante 2023. Este año también se ausentó varios partidos de su club y no pudo disputar dos amistosos con la Albiceleste en marzo.