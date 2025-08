Protege Liga MX a sus equipos

La reciente venta del Querétaro a un grupo estadounidense en más de 120 millones de dólares, según Forbes, es una de las consecuencias de cerrar el descenso, a juicio del presidente del patronato de los Leones Negros de la UdeG, Alberto Castellanos.

"Lo que ocurrió con el cierre de la Liga fue plusvalizar sus equipos. El Necaxa en 2021, cuando entró Eva Longoria, estaba valuado en 60 millones de dólares y San Luis rondaba los 40 o 45", expresó.

"En una economía donde generas la escasez, pues los precios se van hacia arriba, eso ocurrió con la Liga MX y el efecto contrario con nosotros".

Desde que en 2018 se le negó el ascenso al campeón Tapachula por incumplir los requisitos para jugar en Primera, solamente el Atlético de San Luis ha subido por la vía deportiva al Máximo Circuito, en 2009.

"No va a ser con la certificación que realmente pueda (ascender)... cuando menos no con la certificación como está en este momento porque qué tanto ha cambiado el futbol mexicano como para que del 2019 al 2020 no hubiera ningún equipo certificado y que ahora solo seamos dos. Hay clubes como Cancún, Mineros, Morelia, Mérida, Alebrijes, hay varios dueños que en el momento en que pueda haber condiciones invertirán todo lo que sea necesario para estar en condiciones de competir en Primera", dijo Castellanos.