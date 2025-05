Hay que hacer cónclave.- Andrés Fassi sobre futbol mexicano

GUADALAJARA, Jalisco.- Quien fuera Vicepresidente de los Tuzos del Pachuca de 1997 al 2021, Andrés Fassi, cargó contra los dirigentes de la Liga MX.

Fassi aseguró que México tiene todo para ser potencia mundial en el futbol, pero es imposible hasta que "los hombres de pantalón largo" se pongan de acuerdo.

"Hay que hacer un cónclave del futbol, México tiene absolutamente todo para ser un futbol de primer mundo, como Liga, estructura, talento e instituciones. Pero (hasta que) los señores de pantalón largo, y sobre todo algunos muy determinados, no cedan y sigan prevaleciendo los intereses personales, el futbol mexicano definitivamente no logrará crecer", señaló el actual Vicepresidente de Juárez.

Ante la salida de los equipos mexicanos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el argentino lo tachó como gran error, desde lo deportivo como en lo económico.

"Es increíble cómo se extraña el futbol mexicano, por el nivel de competencia, por la jerarquía de los clubes y jugadores que tienen, se les extraña mucho, yo creo que hasta hoy es un enorme error haber querido dejar la Libertadores y la Copa Sudamericana para hacer lo que es esta liga (Leagues Cup).

"Hoy un equipo en Copa Sudamericana o en Libertadores, nada más que por jugar la primera fase, tiene entre 6 y 7 millones de dólares de ingresos, totalmente alejado a la realidad de lo que hoy es para el futbol mexicano competir con los equipos de MLS en tres semanas de competencia", añadió.

Además, aseguró que el futbolista mexicano perdió el hambre de superación debido a las estructuras actuales.

"El futbolista termina siendo presa de su estructura. Falta hambre de querer ser, de salir adelante, salir de México no es culpa del futbolista, es de las estructuras del futbol mexicano que a nivel Selecciones no hay algo definido, ni proyecto a largo plazo.

"Muchos países han hecho estructuras a 10/12 años que le han dado muchos resultados, ¿por qué México no lo puede hacer? No lo hace porque definitivamente seguimos con una situación disruptiva entre los hombres de pantalón largo, y hasta que eso no se nivele, no pongamos gente con la capacidad y con la idoneidad de manejar estrictamente lo deportivo, seguirá México padeciendo todo esto", aseveró.

El también Presidente del Club Atlético Talleres, de Argentina, se encuentra en tierras mexicanas para apoyar a su hija, María Fassi, en el México Riviera Maya Open at Mayakoba 2025.