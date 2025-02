Mateusz Bogusz y su ilusión por triunfar en Cruz Azul

Sin dominar el español, pero con una pequeña sonrisa y una mirada llena de desafío, Mateusz Bogusz se presentó ante la prensa para dar inicio a su paso por Cruz Azul.

El centrocampista polaco, con tan sólo 23 años, dejó claro que su llegada a la Liga MX no será sólo una nueva experiencia, sino una oportunidad para demostrar su creatividad y calidad en un escenario diferente.

"Estaba buscando un gran paso en mi carrera, por eso vine. Llego a competir por títulos y por el primer lugar. Hablé con algunos jugadores y me dijeron que el lugar donde podía ganar títulos era Cruz Azul", confesó en rueda de prensa.

El futbolista europeo es considerado una de las apuestas más importantes del equipo en este mercado de fichajes. A su corta edad, ya ha acumulado experiencia en clubes como LAFC, Leeds United, Logroñés y Ruch Chorzów, lo que le ha permitido desarrollarse en distintas ligas y estilos de juego. Su versatilidad y capacidad ofensiva podrían ser clave para el esquema de Cruz Azul.

"No me gusta hablar de mí mismo, prefiero hablarlo en la cancha. Mi posición preferida es en el centro del campo como un 10, jugar ahí es perfecto para mí porque en Cruz Azul existe esta posición para mí, el sistema de juego es perfecto, puedo jugar atrás de los delanteros, tener y jugar con la pelota, por eso me gusta mucho y eso me beneficia".

Con la reciente llegada de James Rodríguez o la de Sergio Ramos, el nivel del futbol mexicano creció y el interés por verlo más, por lo que lo dudó en llegar a tierras aztecas.

"El año pasado jugué en la MLS y estoy consciente del nivel de la Liga MX, pero no me sorprende por la calidad de jugadores que están llegando a la Liga MX como la de James Rodríguez, es bueno que quieran venir a jugar al futbol mexicano".

Bogusz llega al conjunto cementero en una compra definitiva, luego de que la directiva celeste desembolsara 9 millones de dólares para adquirir sus derechos a Los Ángeles FC. Además, el club le ofreció un contrato por los próximos cuatro años, reafirmando la confianza en su potencial para convertirse en una pieza fundamental del equipo.

El debut de Mateusz Bogusz podría llegar ante Pachuca, este sábado en la Jornada 6 del Clausura 2025, por lo que en los últimos días se preparó al máximo para no perder tiempo y estar listo.