Pierde León contra Montreal en penales

El León no es como lo pintan. La Fiera empató 1-1 contra el Montreal, pero perdió 7-6 en penales, eso significa que solamente obtuvo un punto contra dos de los canadienses. La situación no sería tan crítica si no existiera un formato como el que actualmente maneja la Leagues Cup.

De los 18 clubes de la Liga MX, sólo los mejores cuatro clasificarán a cuartos de final. Eso significa que el León, con apenas un punto, aspira a un máximo de siete unidades, y eso parece una gran desventaja porque quizá más de una cuarteta de clubes puedan superar dicha cifra.

El refuerzo Rogelio Funes Mori anotó con un cabezazo picado al 11´, asistido por James Rodríguez, un tanto de oxígeno puro ya que el equipo recién había perdido por goleada en la Liga MX, ante Cruz Azul.

Al 62´, Prince Osei Owusu empató el juego con un disparo cruzado, raso, ése que sería definitivo para que en tanda de penales se disputara el punto extra.

Sebastián Santos falló en la muerte súbita al estrellar el balón en el travesaño y dejó la mesa puesta para que Montreal se impusiera desde los once pasos.

El próximo viernes, León enfrenta al New York City, en un partido en el que sólo la victoria le permitirá seguir con cierta esperanza en el torneo.

A La Fiera no le ha ido nada bien desde que la FIFA la excluyó del Mundial de Clubes. Después, tampoco brilló en la Liguilla del Clausura 2025.