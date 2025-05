Se despide Tigres de Rafael Carioca

Tigres y Rafael Carioca se dijeron adiós formalmente.

Primero fue el brasileño quien subió un video con sus mejores etapas como Tigre en los 8 años que jugó con los felinos.

Y minutos después lo hizo Tigres, con un muy emotivo video en donde le piden a Carioca que recuerde su mejor momento como felino y ahí dijo que la Final Regia de Liga MX.

"Desde que llegué a Tigres en el primer juego ver el estadio lleno me encantó, el estadio lleno y no sabía que era tan caliente la ciudad y la gente era mucho más de la que yo esperaba.

"Y la Final Regia yo sabía que era un Clásico, pero no sabía la grandeza que tenía y el segundo partido en un tiro de esquina que cobra Dueñas de la pido el dedo: 'aquí' no porque yo sabía que los centrales que teníamos iba bien de cabeza y cuando cae el gol y vi a todos los compañeros como festejaban, ahí me di cuenta de lo que estábamos jugando.

Carioca tenía 3 meses de haber llegado como refuerzo a los felinos para el Torneo Apertura 2017 que acabó con la Final Regia que Tigres le ganó al Monterrey en su propio campo.

Recordó momentos difíciles cuando pasó varios juegos en la banca, pero se volvió a motivar cuando la afición vitoreaba su nombre.

También reveló que jugar a lado de Guido Pizarro en la contención fue el casamiento perfecto, así como tener compañeros como André-pierre Gignac y Nahuel Guzmán.

Al final del video y tras unas emotivas palabras de despedida, Carioca pide perdón a la cámara para llorar un poco.

Ocho títulos oficiales en ocho años como Tigre, así el legado que deja el escudo brasileño.