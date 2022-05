Jugador del PSG fue criticado por perderse día contra homofobia

Una organización que lucha contra la homofobia en el fútbol exigió a la liga francesa y al Paris Saint-Germain que le pida al jugador Idrissa Gueye que explique el motivo de su ausencia en un partido la semana pasada, en medio de versiones que no quiso participar para no tener que usar una camiseta con el número del dorsal en los colores de arcoíris.

Por segunda temporada seguida, los clubes profesionales en el país lucieron camisetas con números de colores del arcoíris, el símbolo del movimiento LGBTQ.

De acuerdo a una persona con conocimiento directo del incidente, Gueye no quiso jugar porque no quería lucir la camiseta especial. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el futbolista no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.