Última jornada de la fase inicial de la Leagues Cup 2025

La primera fase de la edición 2025 de la Leagues Cup llegará a su fin esta noche con prácticamente todos los equipos mexicanos participantes en la jornada de hoy eliminados, salvo por un equipo que ha resultado ser la sorpresa de los representantes de la Liga MX.

Ubicado en la quinta posición con cinco unidades, el conjunto de Juárez buscará su boleto a la siguiente fase en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en New Jersey. Los Bravos enfrentarán a un matemáticamente eliminados New York Red Bulls en busca de trascender en esta Leagues Cup.

La victoria en el tiempo regular o incluso por penaltis (que otorga dos puntos) le daría a los fronterizos el cuarto lugar de la tabla en la Liga MX, que de momento ocupa Puebla, y por ende su pase a la fase de eliminación.

Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey y Santos Laguna se despedirán del torneo esta noche en sus respectivos compromisos. Ninguno de estos cuatro equipos tiene posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Una victoria no ayuda en nada puesto que Puebla les lleva más de tres unidades en el único puesto que pude cambiar de dueño en esta última jornada de futbol.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Leagues Cup este jueves 7 de agosto?

Todos los partidos de la Leagues Cup han sido transmitidos por el MLS Season Pass de Apple TV. Solo un partido de esta noche será transmitido en México por televisión abierta.

FC Cincinnati vs Guadalajara

Hora: 17:00 horas (centro de México)

Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

New York Red Bulls vs Juárez

Hora: 17:30 horas (centro de México)

Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

Monterrey vs Charlotte

Hora: 17:30 horas (centro de México)

Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

Cruz Azul vs Colorado Rapids

Hora: 17:00 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 9, TUDN y MLS Season Pass de Apple TV

LA Galaxy vs Santos Laguna

Hora: 21:15 horas (centro de México)

Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV.