Alaba Pep a La Volpe

El catalán Josep Guardiola está considerado uno de los mejores técnicos del mundo, no sólo por ganar títulos con el Barcelona, Bayer Múnich y el Manchester City, sino por mantener su filosofía de atacar con balón controlado, lo que también le ha valido críticas, por no conquistar una Champions League fuera del Barsa. Ricardo La Volpe fue una de sus grandes influencias.

La enseñanza de La Volpe

Si hay un técnico que influyó de manera determinante en la filosofía futbolística de Pep Guardiola, de salir jugando desde su área sin recurrir al pelotazo, fue Ricardo La Volpe.

"Para La Volpe la intención de salir con la bola desde atrás era diferente. Obligaba a salir jugando. No es otra cosa que los jugadores avancen con la pelota juntos y al mismo tiempo. Si uno solo lo hace no hay premio, como lo hacen los novios", explicó Guardiola, luego de ver el juego del Mundial 2006 en el que México derrotó 3-1 a Irán.

Messi, ´¿es tan bueno?´

Pep Guardiola dirigió a Lionel Messi en el despegue de su carrera, pero confiesa que al principio tenía sus reservas.

"Alguien de la cantera ya me había dicho que había uno muy bueno. Me dijeron que era muy pequeño, pero que metía muchos goles y que regateaba muy bien. No le conocía, y un día lo vi con su padre en la tienda Nike en El Prat. Lo vi pequeño y tímido y pensé: ´¿Este es ése tan bueno como dicen?´ Nosotros empezamos una temporada en Escocia, ganábamos 1-6, 0-5, y él metía 3 goles. Pensé que con él lo ganaríamos todo".

Puro futbol

El astro peruano Claudio Pizarro fue dirigido por Guardiola en el Bayern Múnich, y señala que el catalán sólo pensaba en futbol.

"Siempre que estábamos en el club y yo necesitaba pedirle algo le decía cualquier cosa: ´Que mañana tengo que ir a una cita con el dentista´, y me decía: ´Sí, no hay problema, pero Claudio, ven un ratito. ¿Qué pasa si agarramos aquí y hacemos esto y jugamos así´. Yo me reía, y me decía: espérate, cuando estés un día en tu casa, te vas a acordar de mí cuando te decía, tú vas a ser entrenador".

Admirador de Neymar

El 18 de diciembre de 2011, Barcelona enfrentó al Santos de Brasil en la Final del Mundial de Clubes.

Antes del partido, Guardiola les subrayó a sus dirigidos que el jugador al que tenían que estar atentos era Neymar.

"Recuerdo que antes de ese partido les mostré algunos videos, 10 o 15 videos, de Neymar. Recuerdo que les dije a mis jugadores: ´Él es el rey de Santos´. Y todos los jugadores estaban así, boquiabiertos, diciendo: ´Dios mío, qué jugador´", relató Pep. Barcelona ganó 4-0 ante un Neymar que sólo tuvo destellos.

La predicción de Pep

El delantero Julián Álvarez, pupilo de Guardiola en el Manchester City, reveló que Pep consideraba a Argentina entre los favoritos a ganar el Mundial de Qatar 2022, pese a que para la mayoría no estaba de acuerdo.

"Uno de los primeros días estaban Pep, los portugueses y Rodri, español, y hablaban de las selecciones que podían llegar a ganar y yo no decía nada. Decían Portugal, Francia, todas selecciones de acá de Europa y Pep dice: ´¿Saben quién tiene más posibilidades y no dicen nada? Y me señala a mí´", contó Álvarez.