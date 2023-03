Acusa Laporta de campaña para desestabilizar al Barcelona

"Hola culés, este domingo tenemos un gran partido. Venid a animar el equipo más que nunca. Tenemos una gran oportunidad de acercarnos al objetivo que es ganar la liga. La campaña que estamos sufriendo no es casualidad y tiene como objetivo desestabilizar a corto plazo al equipo y a medio plazo controlar y quedarse con el Barsa. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña.

"No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo eso, también atacaremos. Pero ahora tenemos que concentrarnos en animar a nuestros jugadores porque el primer objetivo que tienen es desestabilizar al equipo y tenemos que animar a nuestros técnicos y futbolistas para que ganen el partido. Creo que no debemos estar centrados en otros aspectos que desvían la atención de nuestros jugadores. Venid a animar más que nunca. Animemos al Barsa porque queremos al Barsa", estableció en un video publicado en las redes sociales del club.

El Barcelona enfrenta al Real Madrid en la Jornada 26 de LaLiga. Los culés son líderes con 65 puntos, 9 más que los merengues, por lo que de ganar darían un gran salto hacia el título.

"Culers, estad tranquilos. El Barsa es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barsa y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar", escribió en otro tuit.

En las últimas semanas, el Barcelona está en el ojo del huracán luego de que se revelaran que hizo pagos a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y su empresa Dasnil 95, que habría cobrado pagos millonarios por supuestos informes arbitrales.