Espera Jesús Corona que su hijo no caiga en sus errores

"Hay ocasiones que por más molesto que esté uno no se debe actuar de esa manera, en su momento he hablado que yo también me he equivocado y siempre le he dicho me gustaría que se le quedaran las cosas buenas mías y que no cayera en los mismos errores que yo he tenido.

"En este momento he tratado de ser un mejor ser humano, y él también tiene que ir aprendiendo. Es joven y se equivocará en otras ocasiones. Trataremos de enseñarle el buen camino como siempre, y ahora tiene que pensar y analizar lo que viene a futuro para él", dijo Corona tras el partido ante San Luis en el Estadio Azteca.

Misael Corona, arquero Sub 20, se peleó con un guardia de unos departamentos y fue suspendido indefinidamente por parte de la Máquina. En 2010, Jesús Corona fue acusado de golpear a una persona en un bar, algo que en su momento negó y uno de sus primos tomó la culpa. Al final, el arquero aceptó su culpa.

Sobre el tema legal, Corona papá aseguró que de momento no ha llegado nada, pero ya ofreció una disculpa y hacerse cargo de los gastos.

"Él se va a hacer cargo de todo lo que corresponda en el asunto legal. No le ha llegado nada, pero él asumirá su responsabilidad. Estamos en pláticas con las personas indicadas directamente, yo tuve la oportunidad de también hablar con los directores de la empresa de seguridad para ofrecerles una disculpa y nos vamos a hacer cargo de todos los gastos que representa esta situación", declaró.