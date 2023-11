Revela Jenni Hermoso que recibió amenazas en caso Rubiales

CIUDAD DE MÉXICO.-En una entrevista realizada para la revista GQ en España, la futbolista Jennifer Hermoso detalló algunos de los aspectos que vivió en torno al caso de Luis Rubiales, quien la besó sin su consentimiento durante la celebración del campeonato ibérico en el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda.

"He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", señaló la jugadora del Pachuca en la Liga MX Femenil. Cabe recalcar que Rubiales fue suspendido tres años por la FIFA debido a estos hechos.

"Han sido semanas muy difíciles. Pero gracias a mi psicóloga me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en dejar el fútbol. No he perdido la ilusión", comentó Hermoso.

Asimismo, durante dicha entrevista, Hermoso agradeció las muestras de apoyo que recibió no solamente del ámbito futbolístico, sino de otros entornos como cantantes, familiares, actrices y hasta las mismas rivales a las que derrotaron en la Final de la Copa del Mundo Femenina en territorio oceánico.