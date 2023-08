Hermoso asegura que "en ningún momento" fue consensual beso con Rubiales

BARCELONA — Desafiante, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales se negó a dejar el cargo este viernes después de insistir en que el beso que le dio en los labios a la jugadora Jennifer Hermoso fue consensual, una afirmación que la jugadora negó rotundamente.

En tanto, las 22 compañeras de Hermoso —flamantes campeonas mundiales— y 58 futbolistas más de España anunciaron que no jugarán más con la selección hasta que Rubiales presente su renuncia.

Ante una posible destitución, el dirigente de 46 años se describió a sí mismo como una víctima durante una reunión de emergencia de la RFEF en Madrid.

"No voy a dimitir", repitió Rubiales cuatro veces seguidas ante el aplauso de una audiencia compuesta en su mayoría por hombres.

Rubiales quien también fue criticado por tomarse la ingle después del triunfo de España 1-0 sobre Inglaterra el domingo, se encuentra bajo intensa presión para dejar el cargo.

Sus acciones empañaron los festejos del título frente a una audiencia global y las críticas se han ido acumulando, con llamados del presidente del gobierno español, sindicatos de jugadores, jugadoras españolas e incluso protagonistas del fútbol masculino para que renuncie.

Varios medios españoles habían reportado en la víspera que Rubiales tenía previsto dejar el cargo. En su lugar, mantuvo que era víctima de una caza de brujas por parte de "falsas feministas".

Mientras Rubiales ratificó su postura, el vicepresidente del organismo Rafael del Amo, quien había estado al frente del fútbol femenino, anunció que dejaría el cargo, seguido por al menos otros dos miembros de la federación. Del Almo también le pidió a Rubiales que renunciara.

Entre quienes apoyaron a Rubiales estuvieron el seleccionador femenino, Jorge Vilda, y el entrenador de la selección absoluta masculina, Luis de la Fuente. Hasta la asamblea, no había recibido apoyo público en España, en donde partidos políticos de izquierda y derecha se habían expresado en su contra.

En su discurso ante la asamblea, Rubiales dijo que Hermoso lo levantó en señal de celebración y él le pidió un "besito", a lo que la delantera accedió.

"El deseo que podía tener en ese beso era el mismo que el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas", contó.

La transmisión de la ceremonia por TV no captó los primeros instantes en que Rubiales felicitó a Hermoso. Pero sí muestra que sus pies estaban en el suelo antes de que él le sujetara el rostro y la besara.

Hermoso contradijo la versión de Rubiales en un comunicado emitido más tarde mediante su sindicato de jugadores FUTPRO. Aseguró que no consintió el beso y no trató de cargar al presidente.

"No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", señaló.

El comunicado estuvo firmado por Hermoso, sus otras 22 compañeras de la selección y 58 jugadores españoles adicionales. Todos los firmantes dijeron que no jugarán por España "si continúan los actuales dirigentes".

Rubiales dijo que defenderá su honor en los tribunales frente a los políticos, incluyendo dos ministros, que calificaron el beso como un acto de violencia sexual. Entre los críticos figuró la vicepresidenta del gobierno en funciones Yolanda Díaz, a quien Rubiales dijo que demandará.

Díaz respondió a su discurso en X, la red social antes conocida como Twitter.

"Lo que hemos visto hoy en la asamblea de la Federación es inaceptable. El gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", escribió.

Alexia Putellas, compañera de Hermoso y dos veces ganadora del Balón de Oro como la mejor jugadora del mundo, también publicó un mensaje de apoyo en X.

"Esto es inaceptable", escribió la jugadora del Barcelona. "Contigo compañera, Jenni Hermoso".

Otras compañeras hicieron lo mismo.

Aitana Bonmati, mediocampista española que fue nombrada la mejor jugadora del Mundial, publicó en X: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera".

La presidenta de la liga femenina española Beatriz Álvarez, dijo a la televisora estatal RTVE que no estaba sorprendida porque en lo referente a Rubiales, "su ego está por encima de su dignidad".

El gobierno español planeaba presentar el viernes una demanda asegurando que Rubiales violó las leyes deportivas del país según Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Si el Tribunal Administrativo del deporte accede a escuchar la demanda, el consejo suspenderá temporalmente a Rubiales hasta que se emita un fallo, dijo Francos.

De ser encontrado culpable de cometer actos sexistas, Rubiales podría ser considerado inapto para su cargo. Francos dijo que le pediría a la corte adelantar su junta regular de jueves a lunes.

"La intervención del Sr. Rubiales ante la Asamblea de la RFEF es absolutamente incompatible con la representación que ostenta en el deporte español y con los valores de una sociedad avanzada como la española", dijo el CSD.

El Barcelona, que aportó nueve jugadoras al equipo de España, dijo que la conducta de Rubiales fue "totalmente impropia y desafortunada". El Sevilla pidió su renuncia y el Espanyol se sumó a las críticas.

La FIFA, el ente rector del fútbol mundial y organizador del torneo, abrió un expediente disciplinario a Rubiales el jueves. Su comité disciplinario estudiará si Rubiales incumplió su código con respecto a las "normas básicas de la conducta decente" y "se comportó de una forma que desprestigia al deporte del fútbol y/o a la FIFA".

Jueces disciplinarios pueden imponer sanciones a individuos que van desde advertencias y multas hasta suspensiones del deporte. La FIFA no dijo cuándo emitirá un fallo.

La FIFA anunció su medida luego de que el presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijese que el intento de Rubiales de pedir disculpas, que se produjo tras los insultos iniciales a sus críticos, no era convincente y que debía "continuar dando pasos" para rendir cuentas.

El sindicato de jugadores FIFPRO, con sede en Holanda y que ya exigió acciones contra Rubiales, ratificó su postura después de su discurso.

El único otro organismo relevante que ha guardado silencio es la UEFA, en donde Rubiales es un vicepresidente. La FIFPRO exhortó a la UEFA a abrir su propio caso disciplinario.

Rubiales, quien encabezó el sindicato de jugadores españoles durante ocho años antes de asumir la presidencia de la federación en 2018, actualmente encabeza la candidatura con apoyo de la UEFA para albergar el Mundial de 2030, junto con Portugal y Marruecos, y posiblemente Ucrania.

Rubiales ganó 339.000 euros (365.000 dólares) en 2021 después de impuestos, por presidir una federación con un presupuesto de 382 millones de euros (412 millones de dólares). La federación dirige a los equipos nacionales de fútbol de hombres y mujeres, y a sus ligas semiprofesionales y amateurs. También organiza a los árbitros de la Liga. El gobierno mantiene cierta supervisión sobre el organismo, pero no puede nombrar o retirar a sus dirigentes.

Además del beso a Hermoso, Rubiales fue visto poco antes agarrándose los genitales en un gesto ordinario de victoria desde el palco de autoridades, donde estaba cerca de la reina Letizia y de su hija, la infanta Sofía, de 16 años.

El presidente de la RFEF se disculpó por ese gesto, que dijo que ocurrió en un momento de "euforia" e iba dirigido a Vilda, que estaba en el césped.

Los primeros integrantes del fútbol español se expresaron en contra de Rubiales el jueves, cuando su salida parecía inminente. Sus críticas continuaron tras el discurso del dirigente del viernes.

"¡Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! ¡De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero...", escribió el exportero de la selección española Iker Casillas en X. "Vergüenza ajena".

El delantero del Real Betis Borja Iglesias, que ha tenido convocatorias ocasionales a la selección española, dijo que no volvería a jugar para su país "hasta que las cosas cambien".

Hermoso juega para el Pachuca de la Liga Femenil de México. El viernes, el organismo manifestó por primera vez su postura en el caso y afirmó que había establecido comunicación con el Pachuca para ofrecerle el apoyo que sea necesario.

El Grupo Pachuca también expresó su apoyo a su jugadora en este momento difícil.

"Jenni cuenta con todo nuestro respaldo institucional, emocional y personal en este momento delicado de su carrera", manifestó el club en sus redes sociales. "Confiamos plenamente en nuestra deportista, nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra ganadora, nuestra líder y nuestra campeona del mundo, una mujer extraordinaria. No te dejaremos sola".

La jugadora todavía no se reincorpora a las actividades con el club mexicano luego de conseguir el título mundial. Pachuca disputaba un partido más tarde ante Ciudad Juárez. El siguiente cotejo después de ese será el 4 de septiembre ante Mazatlán.