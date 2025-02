Sueña Chucky Lozano con volver a la Selección

Hirving Lozano, jugador del San Diego FC, aseguró que es un sueño regresar a la Selección Nacional y si Javier Aguirre le da la oportunidad de regresar, estará feliz y dispuesto a dejar todo en la cancha.

"No he tenido oportunidad de hablar con él en estos días, ya se dará la oportunidad. Hemos tenido pláticas muy positivas y bonitas, si me da la oportunidad de regresar estaré muy contento, como lo he dicho, esto encantado de ir a la Selección", señaló después del entrenamiento con su equipo.

Aguirre lo colocó en la lista preliminar para el Final Four, pero el estratega comentó que espera que el "Chucky" regrese a su nivel.

Sobre la competencia que hay en la ofensiva, Lozano dijo que eso no le preocupa porque sabe lo que tiene para dar.

"Se lo que soy y lo que tengo adentro, futbolística y personalmente, espero que todo salga de la mejor manera como lo he pensado y lo he soñado, aquí me siento muy a gusto y me han arropado de la mejor manera en el club, espero y creo que daré mi mejor versión", abundó.

Dijo que jamás se ha negado a ir a un llamado de la Selección porque para él siempre es importante darlo todo con el Tricolor.

"Siempre estaré contento de ir y como lo he dicho siempre, es un sueño regresar y jugar con esa camiseta. Yo no soy quien para decir esas cosas (que no quiere ser convocado), en lo personal siempre disponible", agregó.