Brasil pone la nota otra vez

Fluminense dio otro zarpazo para Brasil en el Mundial de Clubes al dejar en el camino al subcampeón europeo Inter de Milán para acceder a los cuartos de final.

El madrugador gol del atacante argentino Germán Cano encaminó el lunes la victoria 2-0 del conjunto carioca ante los Nerazzurri. Hércules sentenció el resultado con su tanto en los descuentos al final.

"Los europeos contratan a los mejores jugadores del mundo, pero con la actitud y con la entrega al equipo se supo defender", destacó Renato Gaúcho, el técnico de Fluminense.

Por una plaza en las semifinales, Fluminense enfrentará al ganador del cruce entre el Manchester City y el Al Hilal de Arabia Saudí, que jugaban más tarde en Orlando, Florida. Palmeiras se las verá contra Chelsea. Ambos choques serán el viernes.

La primera anotación del Flu fue producto de un Inter que arrancó perezoso.

En el tercer minuto del encuentro en el estadio Bank of America de Charlotte, el atacante colombiano Jhon Arias desbordó por la derecha y mandó un centro que fue desviado por el defensor interista Alessandro Bastoni. La pelota quedó servida en el medio del área para que Cano definiera con un cabezazo picado ante un dubitativo arquero Yann Sommer.

Brasil trajo a cuatro equipos a Estados Unidos para el torneo al que la FIFA le cambió el formato para dejarlo con 32 participantes. Los cuatros superaron la fase de grupos.

Palmeiras y Fluminense se instalaron entre los ocho mejores, mientras que Flamengo y Botafogo se despidieron en la ronda de octavos.

En otra tarde calurosa en Charlotte, con temperaturas de 32 grados Celsius (90 F), Fluminense se plantó con una línea de tres defensores, con el veterano Thiago Silva aportando liderazgo, y no parpadeó cuando dispuso de su primera oportunidad.

"Les metí en la cabeza que funcionaría", dijo Renato. "El Inter es un gran equipo. Tienen mucho más dinero que nosotros, pero en el campo son 11 contra 11. El grupo creyó, luchó y se mantuvo concentrado durante los 90 minutos".

Una vez más, Arias fue el hombre clave. Aparte de servir la asistencia para el gol, Arias ejerció como el pulmón de los brasileños como generador de juego, regates y recuperaciones. El colombiano de 27 años acabó llevándose otro premio MVP, su tercero en cuatro partidos de este Mundial de Clubes.

Huérfano de inventiva al ataque, el Inter dejó mucho que desear, abusando de los centros hacia sus delanteros Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

La eliminación en el Mundial de Clubes añade otro capítulo de amargura para el cierre de temporada del Inter, aún golpeada por la humillante derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Días después de ese partido en Múnich, el técnico Simone Inzaghi aceptó una oferta para dirigir a Al Hilal y Christian Chivu tomó las riendas.

Fluminense supo sufrir en los momentos necesarios y recibió la ayuda de los postes en la agonía del encuentro tras remates de Lautaro y Federico Dimarco.

"Creo que hoy hemos hecho un súper partido, tenía que ser de esta forma", destacó Silva.

Lautaro se expresó muy crítico al finalizar el partido en Charlotte, deslizando tensiones dentro del vestuario nerazzurro.

"No me gusta perder. Quiero ganar, luchar por los títulos más importantes", afirmó el goleador argentino y capitán de los Nerazzurri. "Nada más quiero decir una cosa: aquí hay que querer quedarse. Quien quiera quedarse en el Inter, muy bien, y a luchar. He visto muchas cosas que no me han gustado. El que no quiera quedarse, que se vaya".

Se puede decir que los brasileños también sacaron a relucir las mañas sudamericanas. Al final del primer tiempo, su arquero Fabio —que cumplirá 45 años en septiembre— mandó afuera el balón y Henrikh Mkhitaryan fue a buscarlo para encargarse el lateral. En la banda, Renato se lo pateó y los jugadores de ambos equipos se ensartaron en una refriega que no tardó en ser apaciguada.

Hércules, quien había ingresado por Matheus Martinelli a los 61 minutos, puso la sentencia tras un desbarajuste defensivo del Inter. El volante irrumpió en el área y definió con un zurdazo cruzado.

"Creo que el fútbol brasileño ha demostrado su fortaleza", subrayó Renato. "Decimos que estamos atrás en el aspecto financiero, pero en la cancha se trata de compromiso y dedicación. Eso es lo que demostró mi equipo hoy. Fuimos competitivos, supimos sufrir a veces y liquidamos en el momento justo".