Seduce a ´Hugol´ la idea de ir a la MLS

Hugo Sánchez cumplió 65 años, una edad en la que miles de personas se jubilan, pero el "Pentapichichi" afirma que todavía tiene fuerza para seguir en el futbol como técnico; no se ve en casa ni lejos de este deporte que ha sido su vida.

"Cumplir 65 años es una edad que me hace sentir que ya soy adulto, pero todavía me siento con energía, fuerza e ilusión porque tengo familia que me motiva. Quiero seguir cumpliendo metas y objetivos mientras tenga esa fuerza y la ilusión que he tenido toda mi vida", dijo.

Con la llegada de Leo Messi al Inter Miami, le seduce la idea de ir a la MLS, porque sabe que esta Liga estará en boca de todos.

"Me atrae la idea de ir a Estados Unidos con la MLS, no lo descarto porque tengo fuerza para estar en el banquillo", explicó.

Si al Pentapichichi se le concediera un deseo en este día, le gustaría que valoraran su experiencia en México, para que se pudiera formar un consejo de ex jugadores que asesoraran a los dueños para mejorar el futbol nacional.

"Estuve 14 años en la Comisión del Jugador de la FIFA, nos tocó opinar sobre competencias, calendarios, situaciones contractuales, reglamentos, de ahí salieron varios cambios y adecuaciones. En México debería hacerse algo similar", detalló.

"Asesorar a los dueños para tomar las mejores decisiones deportivas, primero debe ser lo deportivo y después lo económico, aprovechar a los que hemos tenido oportunidad de jugar en otros lugares para tomar lo mejor, ellos saben de administrar, pero muchas veces no saben de futbol".

Ante la falta de un delantero mexicano que siga sus pasos en el futbol de Europa, Hugo pidió que no haya comparaciones y que cada jugador que vaya al Viejo Continente escriba su propia historia.

"Las comparaciones son odiosas, cada uno desarrolla su destino, cada uno fabrica su historia. Las comparaciones se van a utilizar para que haya debate, pero la historia debe ser personal y auténtica", dijo.