Anota Huescas

Rodrigo Huescas marcó su primer gol de la temporada para un valioso triunfo 5-0 del Copenhague sobre el Malmo en la Tercera Ronda de la UEFA Champions League.

El cuadro danés avanzó a la última etapa de clasificación y enfrentará al Basel de Suiza por un boleto para la Fase de Liga del torneo de clubes más importantes de Europa.

Luego de un 0-0 en Suecia, Huescas y compañía sellaron su pase a la siguiente ronda con un contundente 5-0 en casa. El lateral mexicano abrió el marcador al minuto 31, con un remate un gran remate de cabeza que dejó sin oportunidad al portero rival.

Robert Rodrigues anotó un doblete, que se sumó a los goles de Mohamed Elyounoussi y Magnus Mattsson para una fiesta total en la capital de Dinamarca.

Pese a que sus labores no son estrictamente ofensivas, Huescas ya anotó en Liga, Copa, Conference League y ahora en previa de Champions, lo que lo consolida como uno de los mejores laterales derechos en México.

El FC Copenhague jugará la ida de visita contra el Basel el 20 de agosto y una semana después, el 27, cerrará en casa por el boleto a la Fase de Liga de la Liga de Campeones.



