Cristiano Ronaldo asegura ser el mejor futbolista de la historia

El periodista español Edu Aguirre compartió con el mundo la entrevista que realizó con el histórico futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien resulta ser su amigo tras su etapa como jugador en el Real Madrid. En dicha conversación, el actual jugador del Al Nassr aseguró ser el mejor futbolista de todos los tiempos.

Con 39 años, Ronaldo presume la marca de 923 goles entre clubes y selección. Al ser cuestionado sobre una posible obsesión por llegar a las mil anotaciones, el ganador de cinco Balones de Oro fue contundente y compartió su sentir.

"La gente está un poco pesada con los mil goles. Yo sé que yo soy un poco culpable, pero es que parece que están desvalorizando lo que estoy haciendo. Este año estoy haciendo muchos goles, y la gente no está valorizando mi momento o mis goles. Están más pensando en cuántos goles faltan y no me gusta eso" declaró Cristiano.

A dicho comentario, Aguirre le respondió que se debe a la idolatría que siente el público por él y el deseo de verlo llegar a esa marca. Sin embargo, Ronaldo no cedió en su postura.

"No me gusta. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Es que si hacer 920, 925, 930... El mejor de la historia soy yo. Punto final. Marcar goles, los números lo dicen, por eso no te voy a decir de llegar a los mil goles" aseguró.

"¿Es un objetivo? No lo sé, pero yo no pienso a largo plazo, te lo juro por mis hijos. Yo pienso en el momento, en el presente" concluyó el exReal Madrid.

Este lunes el atacante portugués anotó un doblete en la goleada (4-0) al Al Wasl por la Liga de Campeones de la AFC.