Henry Martín busca aprovechar su oportunidad ante Irak

Martín procurará aprovechar esas circunstancias cuando la Selección mexicana enfrente el miércoles a Irak en Girona, España. Será el penúltimo partido de preparación del Tri antes de su debut mundialista ante Polonia el 22 de este mes.

Actualmente, el entrenador argentino Gerardo Martino tiene a cuatro centro delanteros en la nómina de 31 jugadores, que se reducirá a 26 el próximo lunes. Martino ha dicho previamente que no contempla ir a Qatar con tantos nueves.

Eso significa que al menos uno de los cuatro: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Rogelio Funes Mori o Martín se quedará fuera del Mundial.

"Un Mundial no te lo regalan, te lo tienes que ganar, es una pelea sana, pero fuerte", dijo Martín. "El 'Tata' y los que deciden están contentos, pero sería no tener de dónde elegir, pero tienen bases para hacer una elección".

Jiménez, el nueve titular en los primeros dos años de Martino en el cargo, se reportó el lunes a la concentración en Girona y sigue en recuperación de una pubalgia. Es incierto si Martino lo usará al menos unos minutos ante los iraquíes.

Giménez aún no es liberado por el Feyenoord de Holanda, y Martino sólo tiene que elegir entre Funes Mori y Martín para abrir ante Irak.

Martino aún no ha declarado quién de los dos sería titular

"Los cuatro hemos demostrado, unos en Europa, otros en México, cada uno donde está lo ha hecho bien", agregó Martín. "Respeto a mis compañeros, es una competencia sana y uno va a quedar fuera, así es el deporte en general".

Martín, quien busca disputar su primer Mundial, tiene 29 años y viene de su mejor torneo como profesional. En el Apertura marcó 13 goles en 21 partidos y además repartió seis asistencias. Más allá de los números, es un jugador que además gusta de ayudar a marcar desde la salida y recuperar pelotas.

"Estoy contento por lo que estoy haciendo, no me esperaba marcar tantos goles, lo importante era volver a disfrutar el juego y lo he logrado", agregó. "Me entrego, me gusta asistir porque lo más importante es el equipo y servir al plantel".

El camino de Martín a la antesala de un Mundial inició como jugador de Segunda División en 2013, luego debutó en la máxima categoría con Tijuana un año después y su crecimiento máximo llegó con América, donde juega desde 2018.

"Me ha tocado vivir un poco de todo", admitió el delantero. "No siento que sería injusto, pero sí me dolería si me quedo fuera tan cerca de un Mundial, pero si es la decisión del entrenador, hay que respetarla".

Después de enfrentar a Irak, México cerrará su preparación el 16 de noviembre ante Suecia, pero lo hará ya con su nómina final y Martín espera estar ahí.

"Es una oportunidad grande de mostrar de qué soy capaz y de lo que he hecho en los últimos seis meses", dijo el delantero. "Debo seguir enfocado en lo mío y trabajando para ayudar al equipo".