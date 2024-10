El adiós definitivo de Guardado con el Tri

Andrés Guardado vive sus últimas horas con la Selección Mexicana. De hecho, él ya había cerrado su carrera tras el Mundial de Qatar 2022, pero la FMF le organizó un homenaje y el técnico Javier Aguirre le dará minutos en los juegos contra Valencia y Estados Unidos.

El "Principito" dejará aún más alto el listón en el Tricolor. Tiene ya 181 partidos y contando.

"Gracias a todos por venir", dijo Guardado a los "incondicionales" invitados al entrenamiento del martes, en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

El adiós de Andrés es especial. Comparte vestidor, por increíble que parezca, nuevamente con su amigo Guillermo Ochoa, ese que se niega a rendirse en su intento de asistir a su sexta Copa del Mundo.

Ambos futbolistas han vivido de todo en el Tricolor, las buenas y las malas. Quizá uno de los momentos más significativos se produjo en la Copa Oro 2011, cuando Memo fue inhabilitado junto a otros cuatro futbolistas debido a un presunto dopaje por Clembuterol. Tras ganar la Final, contra Estados Unidos, el "Principito" portó los guantes de Ochoa durante la ceremonia de premiación.

Andrés se perfila para ser auxiliar técnico y acompañar a Rafael Márquez en el proceso al Mundial del 2030, pero antes tiene una última cita como seleccionado mexicano.

"Siempre intenté ser el mejor, siempre me exigía para tratar de reinventarme, uso mucho esa palabra porque siento que lo he hecho mucho en mi carrera, para poder seguir siendo el mejor en lo que hago. Si no te acostumbras a exigirte a ser el mejor, por lo menos a intentarlo, no tienes opciones de conseguir lo que quieres", expresó a la FMF.

Una deuda se quedó. Tras la eliminación en el Mundial de Rusia lamentaba que la llamada generación dorada muriera, como casi siempre, en Octavos de Final. Esa historia pudo cambiar cuatro años antes. Guardado fue cuestionado sobre qué juego le gustaría repetir.

"El partido contra Holanda, porque ahí estábamos muy cerca del quinto partido. Volver a esos cinco minutos antes de que se acabara, me gustaría volver a estar ahí para corregir o intentar hacer algo diferente para conseguir el objetivo que estábamos muy cerca de alcanzar", expresó.