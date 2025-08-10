Mexicanos presentes

Las Ligas Europeas ya están a la vuelta de la esquina y los delanteros mexicanos Raúl Jiménez y Santiago Giménez levantaron la mano. Santi se hizo presente al minuto 31 del partido entre el AC Milán y el Leeds United en Dublín; Raúl, por su parte, se despachó al minuto 35 con un certero gol de tiro libre para darle la victoria al Fulham por 1-0 sobre el Eintracht Frankf