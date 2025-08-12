Gianluigi Donnarumma anuncia su salida del PSG tras exclusión

Horas después de que fue excluido de la convocatoria del Paris Saint-Germain para la final de la Supercopa de la UEFA el miércoles contra Tottenham, el arquero estrella Gianluigi Donnarumma publicó un mensaje diciendo que dejará el club.

El PSG anunció a su equipo el martes para el partido, que se disputará en Udine, Italia. El portero Lucas Chevalier, recientemente adquirido de Lille por algo más de 40 millones de euros (46,44 millones de dólares), fue convocado junto con el arquero suplente Matvei Safonov.

Se esperaba que la llegada de Chevalier abriera la puerta para la salida de Donnarumma, ya que era poco probable que el internacional italiano de 26 años aceptara ser el segundo si el entrenador Luis Enrique así lo decidiera. Donnarumma luego publicó un mensaje en italiano, inglés y francés en su cuenta de Instagram diciendo que efectivamente había sido forzado a salir.

"Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo", escribió. "Estoy decepcionado y desalentado".

Se despidió de los aficionados antes de la nueva temporada.

"Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados en el Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe", dijo Donnarumma. "Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir en casa".

Donnarumma no nombró a la persona que ya no lo quiere en el equipo, pero en una conferencia de prensa previa al partido, el entrenador del PSG, Luis Enrique, explicó por qué había fichado a Chevalier.

"Soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita". dijo Luis Enrique, quien elogió a Donnarumma. "Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel".

Se piensa que la superior capacidad de Chevalier para pasar desde atrás —lo cual ha sido una notable deficiencia para Donnarumma— fue un factor crucial en la decisión.

Donnarumma fue posiblemente el mejor portero de Europa la temporada pasada, desempeñando un papel clave en la consagración del PSG en la Liga de Campeones con intervenciones providenciales en la fase de eliminación directa. También brilló para Italia en la conquista de la Eurocopa en 2021.

Pero con un año restante en su contrato, Donnarumma se ha negado a firmar una renovación y es poco probable que el PSG lo deje ir gratis al final de la temporada.

Ha sido fuertemente vinculado con un movimiento al Manchester City, pero el Manchester United también está supuestamente interesado.

El PSG experimentó la misma situación hace dos temporadas con Kylian Mbappé, quien terminó uniéndose al Real Madrid en una transferencia gratuita después que rechazó la opción de una extensión de contrato de un año.

Los parisinos ya están bien abastecidos con arqueros suplentes, incluidos Arnau Tenas y Renato Martin, de 19 años.

Cinco porteros resultaba problemático de gestionar, por lo que incluso sin Donnarumma tengan que salir otro durante la ventana de transferencias de verano.

Donnarumma estaba en una posición similar a la de Chevalier cuando se unió al club después de salir campeón de la Eurocopa con Italia. Desplazó a Keylor Navas como el titular, a pesar de que el costarricense había sobresalido con el PSG la temporada anterior.

La llegada de Donnarumma al PSG fue vista por los aficionados como extremadamente injusta para Navas y una compra torpe por parte del club. Ahora la situación ha dado un giro completo para el italiano, quien se encuentra en una posición muy similar a la de Navas.

"Si tiene que irse, entonces le agradecemos de todo corazón", dijo el capitán del PSG, Marquinhos. "Ha sido un gran líder todos estos años. Ver a Donnarumma irse me molestaría".

PSG abrirá la defensa de su título de la liga de Francia con una visita a Nantes el 17 de agosto.