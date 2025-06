Javier Aguirre habría vetado a jugadores de la Selección Mexicana

En su última rueda de prensa, Javier Aguirre dejó en claro que algunos futbolistas habrían sido "borrados" de futuras convocatorias a la Selección Mexicana, ante su falta de compromiso con el Tri, por lo que no estarían contemplados para el Mundial de 2026.

La noticia del entrenador del combinado nacional despertó dudas sobre quiénes serían esos futbolistas que podrían no vestir la playera de México en las próximas convocatorias del 'Vasco' de cara a sus próximos enfrentamientos e incluso poniendo en riesgo su participación para la siguiente Copa del Mundo.

"He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no... 'no en ese momento, que tal y cual', gracias, no podemos esperarte. A la selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerzas", aseguró Aguirre.

Las teorías sobre los posibles vetados se desataron luego de las declaraciones de Aguirre, donde aseguró que algunos jugadores mostraban indiferencia por el nuevo plan estratégico del cuadro tricolor.

¿Qué jugadores estarían vetados de la Selección Mexicana?

De acuerdo con información de Fox Sports, uno de los "borrados" por Javier Aguirre sería Luis Romo, actual mediocampista de las Chivas, quien habría rechazado la convocatoria para estar en la Copa Oro, decisión que lo alejaría de la selección en un futuro.

"Yo me enteré que Romo también es uno a los que le han marcado 'la cruz' en esta selección nacional, al futbolista que ahora es de Guadalajara", aseguró Gustavo Mendoza de Fox Sports.

Otros reportes también ponen en la lista de vetados a Luka Romero de Cruz Azul, que cuenta con la nacionalidad española, argentina y mexicana por haber nacido en Durango, mientras su padre jugaba futbol en aquel estado.

Richard Ledezma, nuevo futbolista de Chivas, sería el otro futbolista que habría comprometido un futuro llamado al Tri. El ex del PSV también cuenta con la nacionalidad estadounidense, por lo que también está en el radar del cuadro de las Barras y las Estrellas.

Será cuestión de tiempo para ver qué futbolistas son llamados por Javier Aguirre para afrontar los próximos partidos amistosos, en donde irá armando su lista final para el Mundial de 2026.