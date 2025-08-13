André-Pierre Gignac ayudo al América

Las Águilas del América sumaron hace unos días a su plantilla al ofensor francés Allan Saint-Maximin, jugador con gran experiencia que buscará regresar al equipo azulcrema a los primeros puestos.

La llegada del galo, además de generar ilusión en la afición, permite al estratega brasileño André Jardine tener más opciones al ataque, situación que no hubiera sido posible sin el apoyo de André-Pierre Gignac.

El delantero estrella de Tigres fue pieza fundamental para que el exjugador del Newcastle United decidiera llegar a México, al hablarle de gran manera sobre el país y su nivel futbolístico.

Lo anterior fue compartido por Allan Saint-Maximin, quien agradeció a su compatriota por los consejos.

"Hablé mucho con Gignac. Me contó muchas cosas sobre el país, que también me ayudaron a tomar esta decisión; también pude hablar con César y Santiago, que también me ayudaron mucho. Me gustaría darles las gracias, porque sin ellos hoy no estaría aquí", mencionó en entrevista con Claro Sports.

El extremo de 28 años aprovechó el espacio y, de paso, se mostró feliz por jugar en una liga de primer nivel, externando su deseo de ver pronto a más grandes figuras europeas en México.

"Francamente, estoy muy contento... vi que también venían varios jugadores. Creo que estaba (Aaron) Ramsey, Sergio Ramos, etc. Es bueno para el campeonato: espero que poco a poco podamos seguir trayendo a grandes jugadores, porque realmente el futbol mexicano es de primera categoría y, sobre todo, la afición es excepcional. Es un país muy futbolero y me está devolviendo esa pequeña chispa dentro del entusiasmo que había perdido", finalizó.