Anuncia Barcelona fichaje de Julián Araujo

Acompañado del vicepresidente Rafael Yuste, el zaguero firmó contrato y se prevé que en los próximos días se incorpore a los entrenamientos bajo las órdenes del mexicano Rafael Márquez.

El club blaugrana destacó que Araujo tiene doble nacionalidad pues militó con Estados Unidos en las categorías juveniles (Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 23) pero también defendió ya a la Selección Mayor de México.