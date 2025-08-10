Se arma bronca en el Bravas-Xolas

Se arma bronca en el Bravas-XolasMiah Zuazua, del FC Juárez, y Natividad Martínez, de Tijuana, protagonizaron este viernes una bronca a golpes en la cancha de las Bravas.
Corría el minuto 24 con el marcador 0-0 y ambas disputaron el balón cerca de la mitad del campo, cuando las dos comenzaron a empujarse, luego jalarse y terminaron en el suelo antes de ser separadas por sus compañeras.
Ambas terminaron expulsadas por la árbitra Érika Monserrat González.
Las Bravas ganaron el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025 con goles de Liliana Mercado, al 33´, y Jasmine Casarez, al 36´.
