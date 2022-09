Espera Bárbara Olivieri más minutos en Rayadas

La volante extranjera del Monterrey justificó que ha jugado poco tanto el torneo pasado como en el actual por sus constantes llamados con la "Vino Tinto" Femenil.

"He estado mucho con la selección y obviamente he fallado bastante y pues eso está fuera de mi control y ya estando acá no va haber más módulos (convocatorias), enfocándome a estar aquí al cien por ciento; puedo estar aquí al cien con la profe, con lo que ella exactamente quiere de mi, lo del equipo", expresó Olivieri.

"Y bueno, sí exigiéndome yo misma. Obviamente todas queremos jugar, entonces yo exigiéndome de esa manera y trabajando duro, analizando, aprendiendo, porque yo vine acá para aprender, soy joven, acabo de venir de la universidad, entonces yo mente abierta a todo, aprender, aprender y aprender, trabajar duro y dar todo lo que pueda en la cancha".

VISITA DIFÍCIL

Olivieri dijo que Rayadas visitará el próximo lunes al América Femenil con la consigna de ganar.

Monterrey tiene 26 puntos y las Águilas 23, ocupando las posiciones tres y cuatro, respectivamente.

"Es un juego importante como todos los que vienen y obviamente ir de visitante (es difícil), otra vez a viajar y respetando al América y sabiendo que va a ser un juego fuerte", añadió.

Números de Olivieri en fase regular

Torneo JJ Titular Minutos Goles

Clausura 2022 4 0 111 1

Apertura 2022* 6 4 297 2

Claves; JJ.- juegos jugados