¿Y los ´grandes´?

Y a se disputaron dos fechas de la Leagues Cup 2025, suficiente para conocer a los ocho equipos que podrían estar en los Cuartos de Final del torneo entre la Liga MX y la MLS. Una de las grandes sorpresas es que, de momento, no hay ninguno de los cuatro grandes en esta instancia.

Con el nuevo formato de este torneo binacional, solamente se clasifican los cuatro primeros de cada grupo, con la intención de buscar que sea más equitativa la competencia. En el grupo A están los de la MLS y en el B los de la Liga MX, en cada sector hay 18 equipos y después de las primeras dos fechas aún hay muchos con vida.

La primera fase del torneo está próxima a terminar, los últimos partidos se juegan del martes 5 de agosto al jueves 7, y ahí ya se podrá conocer de forma oficial a los equipos que estarán jugando los cuartos de final.

¿Qué equipos jugarían los cuartos de final?

De momento, los equipos clasificados por parte de la Liga MX son: Tigres, FC Juárez, Mazatlán y Toluca. Algo que sorprende es que ni América, Pumas, Cruz Azul y Chivas están en los primeros cuatro puestos de su grupo.

Por parte de la MLS están clasificados Minnesota United, Inter Miami, Portland Timbers y Seattle Sounders. Por lo que los duelos de esta instancia quedarían de la siguiente manera:

Tigres vs. Minnesota

Juárez vs. Inter Miami

Mazatlán vs. Portland Timbers

Toluca vs. Seattle Sounders

Estos partidos están basados en las posiciones que ocupan de momento, por lo que todavía puede haber cambios tras la última fecha a la que varios equipos de ambas ligas llegan con posibilidades de avanzar.

¿Qué equipos de la Liga MX y de la MLS ya están eliminados de la Leagues Cup?

De momento, por parte de la Liga MX, León, Santos Laguna, Atlas y Querétaro se encuentran oficialmente eliminados del torneo de la Concacaf, ya que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar los primeros cuatro lugares de la tabla general.

Por parte de la MLS, la situación es similar ya que hay tres clubes que están eliminados luego de la dos primeras fechas. San Diego FC, Atlanta United y Houston Dynamo. De igual forma, en dicha clasificación, para algunos, es difícil que logren meter presión.

TIGRES, ÚNICO CON PASO PERFECTO PENALTIS DAN VIDA A CLUBES MEXICANOS

La fase de clasificación en la Leagues Cup está llegando a su fin. Por ahora, al futbol mexicano lo salva el criterio de no empates, ya que —tomando en cuenta las victorias por penaltis— el balance es de 19 victorias, por 17 del futbol estadounidense. Al comienzo de la Jornada 3, los equipos de la MLS ganaron en 13 ocasiones dentro de los 90 minutos, por 10 victorias de la Liga MX; sin embargo, dentro de las definiciones desde el punto penal, el futbol tricolor se impuso nueve veces. En esta estadística, entran los fracasos de los cuatro "grandes", incluida la goleada (7-0) al Cruz Azul y la derrota en penaltis del América contra el Real Salt Lake, así como la maldición del Guadalajara, de no tener victorias en la historia del torneo. El único equipo con paso perfecto han sido los Tigres, con actuación estelar de su refuerzo Ángel Correa. El campeón vigente, el Toluca, llega invicto al duelo de hoy contra el New York City FC en el Yankee Stadium, después de una victoria por penaltis (Columbus) y otra en los 90 minutos (Montreal).

ASÍ SE JUEGA

Con el nuevo formato del torneo de la Concacaf, se disputarán tres fechas (ya se jugaron 2) en la primera fase para después dar paso a la eliminación directa.

En esta Leagues Cup, los 18 clubes de México se disputarán cuatro boletos para la segunda fase, mientras que los 18 mejores de la MLS harán lo propio.

Es decir que cada Liga tendrá su clasificación general y únicamente podrán avanzar los que se posicionen en los cuatro primeros sitios.

La cantidad de puntos y la diferencia de goles serán los factores para determinar qué clubes clasificarán a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.