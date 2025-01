Dejó 'Tano' mala imagen en el América

En el peor momento de Santos, luego de 10 partidos sin triunfo, el técnico Fernando Ortiz enfrenta al ex con el que peor terminó: el América.

El argentino salió mal del club azulcremas desde que sus patrones se enteraron de la renuncia por una conferencia de prensa y no de viva voz. Ahora, la jornada 3 del Clausura 2025 los enfrenta nuevamente.

Fueron las Águilas las que le dieron la gran oportunidad de su carrera al "Tano", quien era técnico de la Sub 20 cuando se produjo el cese de Santiago Solari, en marzo de 2022. En un principio interino, el argentino mostró cualidades para recibir la confianza como timonel definitivo. Condujo a los azulcremas a las Semifinales del Clausura y Apertura 2022, así como el Clausura 2023.

El problema es que luego de la eliminación contra Chivas, en Semifinales del Clausura 2023, Ortiz renunció sin decir ni 'agua va'. Semanas después en una entrevista con la televisora dueña del América, el presidente deportivo Santiago Baños lamentaba la salida.

"Yo creo que las formas de ellos no son las adecuadas. Bajamos al vestidor, yo estaba en el vestidor de los jugadores, él pasó frente a mí, se fue a meter al vestidor del cuerpo técnico, a la media hora me comuniqué con la gente de prensa, 'oigan, ¿ya salió el 'Tano' a conferencia?', 'no, ahorita en cinco minutos', y de repente en el grupo de Comunicación: 'acaba de renunciar'.

Si algo irritó más a los dirigentes del América no solo fue que a los días de la renuncia el técnico ya tuviera contrato con Rayados, lo que podía interpretarse como un movimiento premeditado, sino que se llevara con él a gente del club.

"Es que ninguno era cuerpo técnico de él más que el 'Chato' (Juan Pablo Rodríguez). Paolo (Pacione) llevaba cinco años en la institución, lo trajimos como director de preparación física del club; Peter Telemaque era el técnico de la 18, que también lo trajimos nosotros, es más, ni siquiera se conocían tanto entre ellos, y un jovencito (Mauricio Garibay) que llevaba un año en el club, que era del departamento de inteligencia deportiva", mencionó Baños.

Este sábado, Santos busca su primera victoria del torneo en su presentación en casa, cuando enfrente al América, pero a cualquier América, sino a la plantilla tricampeona y no a la Sub 23 que compitió en las primeras dos jornadas.