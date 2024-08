Lionel Messi saludó al hijo de Luis Suárez

El sábado pasado el Inter Miami se convirtió en el primer equipo en clasificar a los playoffs de la MLS, aún sin Lionel Messi dentro del campo de juego, ya que continúa recuperándose de su lesión en la final de la Copa América, donde Argentina se convirtió en bicampeón del continente.

Sin embargo, el astro argentino acompañó a sus compañeros en uno de los palcos del estadio, donde compartió un divertido momento junto a Lautaro Suárez, el hijo menor del goleador uruguayo y mejor amigo de la Pulga.

Luciendo la camiseta visitante del Inter Miami, con los colores similares a los de los Dolphins de Miami de la NFL, Lauti, como tiene estampado en el uniforme, subió las escaleras del palco y pasó de largo por donde estaba sentado Messi; sin embargo, Sofía Balbi, esposa del jugador y la mamá de Lautaro, lo agarró y le indicó que vaya a saludar al argentino.

¿Cuándo regresa a las canchas Lionel Messi?

Gerardo Martino aseguró en conferencia de prensa que el ocho veces ganador del Balón de Oro no tardará en volver a jugar con su equipo.

"No hay una fecha estimada porque comenzaremos a ver cómo se siente mientras entrena más en la cancha. No está lejos de entrenar con el plantel. No diría cuántos días faltan, pero no es una situación que esté demasiado lejos" reveló Martino.

"Pero con las lesiones, hay una parte física y una parte mental. Tiene que superar ambas etapas, y creo que él está en ese proceso. Se siente mejor cada día" concluyó.