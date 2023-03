Joana Sanz anuncia en una carta la separación con Dani Alves

CIUDAD DE MÉXICO

El exjugador del Barcelona recibió la notificación oficial de divorcio, una noticia que fue confirmada por su ex esposa la modelo Joana Sanz, que mediante redes sociales compartió una emotiva carta.

"Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”, redactó.

Sanz, agregó que le agradecerá eternamente el apoyo a Dani Alves y seguirá apoyándolo en su proceso a la distancia, deseándole lo mejor siempre.

“Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, finalizó.