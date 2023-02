Miguel Herrera se reencontró con Christian Martinoli en Qatar

CIUDAD DE MÉXICO

El actual entrenador de Tijuana confesó que, a pesar de hospedarse en el mismo hotel, no intercambió saludos con Christian.

"Me los encontré en el Mundial, estábamos en el mismo hotel. Azteca y Telemundo estaban en el mismo hotel. Me los crucé cinco o seis veces. No me saludo con ellos. No me saludo con él porque con todos los demás me saludo", señaló Herrera.

Además, compartió que tampoco saludó a Luis García, exfutbolista y actual compañero de Martinoli en TV Azteca.

"A Luis García lo vi muy de lejos, no me acerco a saludarlo porque pues tampoco, pero si me llegara a saludar, lo saludo. Con Christian no me saludo, pero a todos los demás que me los encontré, a todos los saludé", externó.