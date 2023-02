Exculpa Dinenno a Rafa Puente en Pumas

CIUDAD DE MÉXICO

"Los responsables somos nosotros. Lamentablemente, la afición carga con muchos años de una angustia e impotencia de que el club no pueda salir campeón.

"Rafa viene con un pasado en donde ha sido muy criticado, los medios han hecho su aparte, él con rendimiento también, entiendo a la gente que quiere ganar, soy el primero que comparte ese sentimiento, después de lo que hagan en redes sociales o en la cancha en acciones ofensivas o rozando la violencia no me compete y no comparto. A la gente sólo le puedo decir que agradezco el apoyo, que vayan al estadio, alienten, tengan un amor incondicional por el club", expresó el delantero Juan Ignacio Dinenno.

Esa situación complica aún más la visita de este viernes contra Mazatlán. Pumas cayó contra Tigres, Necaxa y Chivas, además de que tiene un saldo negativo de goles, con 16 recibidos (el tercero peor del torneo) y 12 a favor.

"La crisis de resultados? La única forma es tener un buen resultado, que es ganar, trabajamos toda la semana para eso, en estos momentos es más importante que nunca ganar el viernes", expresó el delantero.

A pesar del pésimo momento de los Pumas, Dinenno es tercero en el rubro de goleo, con seis anotaciones. No obstante, también tiene fallas en momentos clave.

"He hecho terapia psicológica, son momentos muy duros para cualquier profesional, por ahí los medios, y esto es una opinión, no lo tomen como verdad absoluta, deshumanizan mucho al jugador y la gente se cree que no le importa más que a fin de mes llegar y tener su apercibimiento en lo salarial.

"Nosotros sufrimos las derrotas, nos llenamos de angustias y frustraciones, es algo que día a día hay que superar como en cualquier ámbito de la vida, la presión es diferente, tenemos una exposición mediática, que te escriban o insulten diciendo que no te interesa es algo que puede llegar a dañar, esperemos que como sociedad mejoremos todos, los jugadores tienen que ser para también de este cambio", comentó.

Aceptó que hay impotencia por la crisis de resultados. Mazatlán está aún peor, ya que suma apenas un punto de 21 posibles.

"Somos dos equipos necesitados de una victoria, lo importante serán los detalles y como equipo tener el equilibrio de estar firmes y dominar al rival, que puede ser desde el control de la pelota, cerrar espacios, veremos cuál será la necesaria al momento de los partidos.

"Más que presión, es el objetivo, primero porque te da una ventaja, del quinto al octavo el jugar de local (el Repechaje) y ni hablar de primero a cuarto, la presión de Pumas es la de ganar en todas las canchas, así lo amerita la historia de este club", dijo Dinenno.

Pasa la bolita en caso 'Palermo'A los Pumas les llueve sobre mojado en este año, primero por las acusaciones a Dani Alves y ahora a Arturo "Palermo" Ortiz, ambas por agresión sexual.

"Con lo de 'Palermo' es una cuestión, lo que diga va ser polémico porque la situación misma es muy llamativa, en esto le doy mucha responsabilidad a los responsables de difundir noticias, sin tener por ahí la noticia como tal", lanzó.